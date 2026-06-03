لاعب المصري على رادار الأهلي لتدعيم خط الوسط

دخل محمد مخلوف، لاعب وسط النادي المصري، دائرة اهتمامات النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، في إطار سعي القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

بأوامر من أنيس بوجلبان

وكشفت مصادر أن اسم مخلوف طرح على طاولة مسؤولي الأهلي بناءً على ترشيح من المدرب التونسي أنيس بوجلبان، الذي ارتبط مؤخرًا بالانضمام إلى إدارة الكشافين بالنادي ضمن مشروع تطوير منظومة الاستقطاب والبحث عن المواهب.

ويمتلك صاحب الـ28 عامًا خبرات متنوعة في الدوري المصري، بعدما سبق له ارتداء قمصان عدد من الأندية، أبرزها الزمالك وفاركو والداخلية والإسماعيلي ومصر للمقاصة، قبل أن ينضم إلى المصري في صيف 2024 في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع الإسماعيلي.