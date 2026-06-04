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بتشحن في 9 دقائق .. تعرف على سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة| صور
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتشحن في 9 دقائق .. تعرف على سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة| صور

سيارة بي واي دي أتو 3 الـ SUV الجديدة
سيارة بي واي دي أتو 3 الـ SUV الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي أتو 3، وتنتمي أتو 3 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، تمتلك تصميما عصريا وجذابا، وتعتمد على منصة e-Platform 3.0 Evo الكهربائية.

سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة

محرك بي واي دي أتو 3 الجديدة

سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة

تحصل سيارة بي واي دي أتو 3 علي قوتها من بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LFP)، سعة 57.5 كيلوواط/ساعة وتوفر مدى يصل إلى 540 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة

ويوجد بـ سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة بطارية أكبر سعة 68.5 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 630 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد بي واي دي أتو 3 الجديدة

سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة

تأتى سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة في سوق السيارات، بطول 4665 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1675 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2770 مم، وبها صندوق تخزين سعة 180 لتر .

مواصفات بي واي دي أتو 3 الجديدة

زودت سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق مستقل يتكون من دعامات ماكفيرسون في الأمام، وبها نظام خماسي الوصلات في الخلف، وبها نظام DiSus-C ذكي لامتصاص الصدمات، ونظام iTAC 2.0 للتحكم في عزم الدوران، ونظام TBC للمساعدة على الحفاظ على استقرار السيارة عند انفجار أحد الإطارات، وبها نظام DiPilot 300 المتقدم لمساعدة السائق .

سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة

بالاضافة إلى أن سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة، بها نظام مستشعر ليدار، وبها 30 وحدة استشعار لدعم وظائف المساعدة على القيادة على الطرق السريعة وداخل المدن، وبها شاشة وسطية أكبر حجماً تعمل بأحدث إصدار من نظام DiLink، وبها شاشة عرض على الزجاج الأمامي، وبها شاحن لاسلكي للهواتف الذكية بقدرة 50 واط، وبها مقاعد أمامية مزودة بخاصيتي التدفئة والتهوية، وحجرة تخزين مبردة، وبها مقعد كهربائي للراكب الأمامي مزود بمسند للساقين.

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