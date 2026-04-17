هل انتهت موجة الهبوط؟ تراجع سعر الذهب عيار 21 بمقدار 110 جنيهات

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، ليسجل نحو 7000 جنيه، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع استمرار ضعف الطلب المحلي.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت الأونصة نحو 4817 دولارًا، بزيادة بلغت حوالي 0.19% بما يعادل 9.09 دولار، فيما تشير بيانات التداول الفورية إلى تسجيل الأونصة نحو 4796 دولارًا على شاشات البورصات العالمية.

ويأتي هذا الارتفاع المحدود في ظل استمرار حالة التذبذب، مدعومًا بتراجع الدولار نسبيًا، لكن في المقابل، لا تزال السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة تضغط على الذهب وتحد من مكاسب، وفقا لتقرير اي صاغة.

كما أن استمرار معدلات التضخم المرتفعة عالميًا يدعم الذهب كملاذ آمن، إلا أن تأجيل خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يبقي الأسعار تحت الضغط.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 17 أبريل 2026

يعود سبب ثبات سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، بعد موجة من التراجعات المتتالية التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، حيث فقد عيار 21 نحو 110 جنيهات خلال 3 أيام، وفقًا لتقارير سوق الذهب، متأثرًا بتراجع سعر الدولار محليًا وضعف الإقبال على الشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 56 ألف جنيه، دون احتساب المصنعية أو الضرائب، مع استمرار تأثره المباشر بتحركات سعر جرام الذهب عيار 21.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب في مصر قد تتحرك في نطاق عرضي مائل للهبوط على المدى القصير، حيث من المتوقع أن يتراوح سعر عيار 21 بين 7050 و7200 جنيه، مع استمرار تأثير عدة عوامل رئيسية، أبرزها سعر صرف الدولار، وضعف الطلب المحلي، حسبما أوضح تقرير اي صاغة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

ويرصد موقع القاهرة 24، أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، والتي جاءت كالتالي دون مصنعية:

ـ عيار 24: 8000 جنيه

ـ عيار 21: 7000 جنيه

ـ عيار 18: 6000 جنيه

وبلغ فرق البيع والشراء لعيار 21 نحو 50 جنيهًا، حيث أوضحت شعبة الذهب أن هذا الفرق يشير إلى استمرار حالة التذبذب وضعف السيولة داخل الأسواق.

كما سجل سعر الفضة محليًا نحو 132 جنيهًا للجرام، في ظل تحركات محدودة مقارنة بالذهب، وحسب بيانات منصة «آي صاغة»، فإن السوق يشهد حالة من “الضغط المزدوج” نتيجة تراجع الأونصة عالميًا إلى جانب انخفاض سعر الدولار، ما أدى إلى استمرار الضغوط على الأسعار محليًا.