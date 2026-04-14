عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم 14 أبريل 2026

ارتفعت عمليات البحث عن سعر الذهب اليوم 14 أبريل 2026 ، والذي يشهد استقرارا نسبيا اليوم، الثلاثاء، بعد انخفاضه خلال الساعات الماضية.

ويهتم الجميع بمعرفة سعر الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر تداولاً وطلباً بالأسواق، وكذلك سعر الجنيه الذهب اليوم الذي يلقى إقبالا واسعا لكل من يرغب في الاستثمار في الذهب.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر بنحو 20 جنيها للجرام عيار 21، وسط انخفاض أسعار الذهب عالميا، حيث تراجع الذهب متأثرا بارتفاع الدولار وتجدد المخاوف من التضخم الذي ألقى بظلاله على توقعات خفض ​أسعار الفائدة مستقبلا، وذلك بعد انهيار محادثات السلام الأمريكية الإيرانية ‌في مطلع الأسبوع.

سعر الذهب اليوم 14 أبريل 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، اليوم، الثلاثاء 14 أبريل 2026، نحو 8171 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، قيمة 7150 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، قيمة 6128 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، قيمة 57200 جنيه.

ورغم هذا التراجع المحدود، لا يزال الذهب يحافظ على مكاسب قوية منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفع عيار 21 بنحو 1270 جنيهًا، مدعومًا بزيادة الطلب محليًا والتوترات الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب عالمياً

وعالميًا، تتداول أونصة الذهب قرب مستوى 4744 دولارًا، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في نحو أسبوع، قبل أن تعاود التعافي بشكل طفيف، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الذهب في مصر.

وتظل تحركات عيار 24، باعتباره الأعلى نقاءً، مرتبطة بشكل مباشر بسعر الأونصة عالمياً، إلى جانب سعر صرف الدولار، ما يبقي السوق في حالة تذبذب وترقب خلال الفترة الحالية.