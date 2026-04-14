سنن النبي قبل النوم.. أذكار وآداب نبوية تمنحك الطمأنينة وتحفظك طوال الليل
اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

محمد صبيح

انخفضت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر بنحو 20 جنيها للجرام عيار 21، وسط انخفاض أسعار الذهب عالميا حيث تراجع الذهب متأثرا بارتفاع الدولار وتجدد المخاوف من التضخم الذي ألقى بظلاله على توقعات خفض ​أسعار الفائدة مستقبلا، وذلك بعد انهيار محادثات السلام الأمريكية الإيرانية ‌في مطلع الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر:

عيار 24: 8,160 جنيه للبيع – 8,080 جنيهًا للشراء

عيار 18: 6,120 جنيهًا للبيع – 6,060 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4,760 جنيهًا للبيع – 4,715 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 57,120 جنيهًا للبيع – 56,560 جنيهًا للشراء

عيار 21: 7,140 جنيهًا للبيع – 7,070 جنيهًا للشراء

الأونصة بالجنيه: 253,805 جنيهًا للبيع – 251,315 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 4,741.58 دولار

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8,160 جنيهًا للبيع و8,080 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7,140 جنيهًا للبيع و7,070 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6,120 جنيهًا للبيع و6,060 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4,760 جنيهًا للبيع و4,715 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 57,120 جنيهًا للبيع و56,560 جنيهًا للشراء، بينما بلغت الأونصة في السوق المحلية نحو 253,805 جنيهًا للبيع و251,315 جنيهًا للشراء، في حين سجلت الأونصة عالميًا نحو 4,741.58 دولار.

وبلغ ما يُعرف بـ"دولار الصاغة" نحو 53.53 جنيهًا، مقارنة بنحو 53.14 جنيهًا في البنوك.

