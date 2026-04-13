قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استحقاق تاريخي غير مسبوق .. أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر
التضليل معركة العصر .. الأوقاف تنفى تصريحات منسوبة للوزير عن مساندة إيران
هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم
الرئيس السيسي يعجّل بـ إصلاح واستقرار الأسرة المصرية .. دعم للفئات الأكثر احتياجًا
سرق شقتهم أنهوا حياته .. تفاصيل مقـ.ـتل عاطل على يد سائق ونجله بالهرم
تسليم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية إلى إيران
الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم
أجواء مبهجة.. الحدائق والمتنزهات تستقبل المواطنين احتفالا بأعياد الربيع
ماذا تفعل إذا ضاق بك الحال؟.. رسائل من الأزهر لحماية النفس من الانهيار
مواجهات نارية.. موعد مباراتي بيراميدز أمام الزمالك والأهلي بـ الدوري
تكليف عاجل جديد من النائب العام بشأن حظر النشر في الجرائم المجتمعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

طلع 25 جنيه | سعر الذهب في مصر الآن

علياء فوزى

ارتفعت أسعار بيع الذهب في مصر بشكل طفيف يتراوح بين 20 لـ25 جنيها في الجرام الواحد ختام التعاملات الصباحية، بعد تراجع بمنتصف التعاملات، وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الآن، 7160 جنيها.

وعالميا انخفض سعر أوقية الذهب لتسجل 4705 دولار الآن.

ويستعرض موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر ختام التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في مصر اليوم الإثنين 

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8185جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو  8105 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7160 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7090 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6135  جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6075 جنيهًا. 

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4775 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4725 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57.280 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.720 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 254515 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 252235جنيهًا.

سعر الذهب في مصر

 سعر الدولار في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 54.08 جنيه مقابل 53.133 جنيه السعر الرسمي.

تقلبات حادة تضرب أسواق المعادن .. الذهب يتراجع 6% والفضة 7%

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4705 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

المعدن النفيس الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

أرشيفية

كوبا تتوعد: حرب عصابات ومقاومة شرسة لأي هجوم أمريكي

ترشيحاتنا

سيميوني

سيميوني قبل لقاء برشلونة: لا أفكر في الحكام أفكر بفريقي فقط

بلال عطية

أول تعليق من بلال عطية على مصيره مع الأهلي

شيكوبانزا

شيكو بانزا يعود للتدريبات في الزمالك استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

بالصور

هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم

هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل.. خطوات سحرية في دقائق

أندرس دانييلسن لي من مهرجان إسطنبول: التمثيل بحثًا في هشاشة الإنسان

شم النسيم بدون مخاطر.. الرنجة والفسيخ تتحول لسم قاتل بسبب أخطاء شائعة

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد