طلع 25 جنيه | سعر الذهب في مصر الآن

ارتفعت أسعار بيع الذهب في مصر بشكل طفيف يتراوح بين 20 لـ25 جنيها في الجرام الواحد ختام التعاملات الصباحية، بعد تراجع بمنتصف التعاملات، وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الآن، 7160 جنيها.

وعالميا انخفض سعر أوقية الذهب لتسجل 4705 دولار الآن.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر ختام التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في مصر اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8185جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8105 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7160 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7090 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6135 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6075 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4775 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4725 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57.280 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.720 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 254515 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 252235جنيهًا.

سعر الدولار في الصاغة

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 54.08 جنيه مقابل 53.133 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4705 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.