الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تحرك جديد في سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد

علياء فوزى

شهد سعر الذهب في مصر تحركا جديدا خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد ليسجل عيار 21 الاكثر شيوعا 6995 جنيها للبيع مقابل 6970 جنيه خلال بنهاية التعاملات الصباحية اليوم بزيادة 25 جنيها.

يرصد موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 29 مارس 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد 29 مارس 2026

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7995  جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7890 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6995 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى  6905 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5995 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6920 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4665 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4605 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55960 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55240 جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 248650  جنيه.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 245459  جنيهًا.

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 55.16 جنيه مقابل 53.51 جنيه في البنوك.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4507 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

سعر بيع وشراء الذهب أسعار الذهب سعر بيع جرام الذهب سعر شراء جرام الذهب

كيمي أنتونيللي
