الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

1000 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 29 مارس 2026 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة، وذلك بعد موجة ارتفاع قوية سجلها المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية.

سعر الذهب عيار 21

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 125 جنيهًا، ليستقر بعدها عند مستويات مرتفعة، مقارنة بسعره قبل عدة ساعات، وعلى نفس الصعيد ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 1000 جنيه .

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 20 أكتوبر 2024

ويأتي هذا الثبات بالتزامن مع استقرار الأسعار عالميًا، ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي، وسط ترقب من المتعاملين لأي تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب اليوم الأحد 29 مارس 2026 في مصر

استقر سعر الذهب اليوم في السوق المحلي عند آخر ارتفاع سجله، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات، والتي أوضحت أن الأسعار الحالية تعكس حالة من التوازن بعد صعود ملحوظ.

ويعد سعر الذهب اليوم من أبرز المؤشرات التي يتابعها المواطنون بشكل يومي، خاصة مع ارتباطه بالادخار والاستثمار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، نحو 7920 جنيهًا للجرام، ليستقر عند هذا المستوى المرتفع.

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية

بلغ سعر الذهب اليوم لعيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6930 جنيهًا للجرام.

وعند إضافة المصنعية، يتراوح السعر النهائي للمستهلك ما بين 7030 إلى 7130 جنيهًا، حسب قيمة المصنعية التي تختلف من محل لآخر، وتتراوح بين 100 و200 جنيه.

ويظل سعر الذهب اليوم لعيار 21 هو المؤشر الأهم في السوق، نظرًا للإقبال الكبير عليه سواء للشراء أو البيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 18 نحو 5940 جنيهًا للجرام، وهو الخيار المفضل لدى بعض الفئات بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بعيار 21.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الذهب اليوم للجنيه الذهب إلى نحو 55440 جنيهًا، ويعادل وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

ويُعد الجنيه الذهب من أهم أدوات الاستثمار في الذهب، نظرًا لانخفاض المصنعية عليه مقارنة بالمشغولات.

سعر الذهب الآن

لماذا ارتفع الذهب مؤخرًا؟

جاء الارتفاع الأخير في سعر الذهب اليوم نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

  • تحركات أسعار الذهب عالميًا
  • تغيرات سعر الدولار
  • زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن
  • التوترات الاقتصادية العالمية

رغم استقرار سعر الذهب اليوم حاليًا، إلا أن السوق ما زال في حالة ترقب، خاصة مع ارتباط الأسعار بالبورصة العالمية وسعر صرف الدولار.

ويتوقع خبراء أن تستمر حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، ما بين صعود وهبوط، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية.

