بسبب الدولار.. صعود جديد في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب الارتفاع في مصر اليوم الاحد بمنتصف التعاملات متأثره بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

وصعد سعر الذهب بنحو 60 جنيها اضافة بجانب 150 أمس ليصل الاجمالي إلى 210 جنيها للجرام.

تعافى سعر الذهب، ليتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية له ختام تعاملات الاسبوع الماضي، منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع تسارع عمليات الشراء عند أسعار منخفضة بعد موجة التراجع الأخيرة.

ارتفع سعر المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 4.1% ليتجاوز مستوى 4495 دولاراً للأونصة، ليعوض خسائر جلسة التداول السابقة.

أسعار الذهب اليوم

29 مارس 2026

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4495 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5974 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6970 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7966 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 55.760 ألف جنيه.