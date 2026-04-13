تراجع جديد.. أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعربية والبورصة العالمية

أسعار بيع الذهب محليا وعربيا و عالميا اليوم

-الذهب عيار 21 يسجل 7140 في مصر

-سعر الجنيه الذهب في السعودية وصل 3980 ريالا

-آوقية الذهب في الإمارات تتخطي 17650 درهما

انخفضت أسعار الذهب محليا وعربيا متأثرة بتراجع المعدن النفيس خلال تداولاته في البورصة العالمية، حيث سجل هبوط بقيمة 33 دولار معوضا بعض من خسائره الصباحية، حيث فقد بداية التداولات يوم الإثنين نحو 102 دولار أي 2% من قيمته مقارنة بسعر إغلاق الجمعة الماضية، نتيجة فشل المفاوضات الأمريكية والإيرانية وقرب فرض حصار بحري أمريكي علي مضيق هرموز.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الأسواق المحلية والعربية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في مصر اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8160 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8105 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7140 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7090 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6120 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6075 جنيهًا.

الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57.120 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.720 ألف جنيه.

أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 253805 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 252025 جنيهًا.

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 13 أبريل 2026

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 568.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 521.25 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 497.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 426.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 17684 ريال سعودي.

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3980 ريال سعودي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين بدون مصنعة

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 568.50 درهم إماراتي.

وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 526.50 درهما إماراتيا.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 504.75 درهم إماراتي.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 432.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت 17682درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 4038 دراهم إماراتية.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم نحو 46.850 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم لنحو 42.950 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم حوالي 41 دينارا كويتيا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت اليوم نحو 35 دينارا كويتيا.

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1457 دينارا كويتيا.

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 328 دينارا كويتيا.

أسعار الذهب دون مصنعية في قطر اليوم 13 أبريل 2026:

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 24 تسجل 551,75 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 22 وصلت 506 ريالا قطريا.

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 21 وصلت 483 ريالا قطريا.

أسعار الذهب في قطر عيار 18 سجلت414 ريالا قطريا.

أسعار الذهب في قطر لـ الأوقية بلغت نحو 17165 ريالا قطريا.

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم سجل نحو 3863 ريالا قطريا.

أسعار الذهب في البحرين اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في البحرين نحو 57 دينارا بحرينيا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في البحرين حوالي 52.250 دينار بحريني.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في البحرين حوالي 49.875 دينار بحريني.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في البحرين نحو 42.750 دينار بحريني.

أسعار الذهب في البحرين اليوم لـ الأوقية بلغت 1793 دينارا بحرينيا.

أسعار الذهب في البحرين اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 399 دينار بحريني.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4717 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.