أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، حيث هبطت في المعاملات الفورية بأكثر من 2% لتسجل نحو 4643 دولارًا للأونصة، مقارنة بمستويات قريبة من 4750 دولارًا في وقت سابق، وسط ضغوط من ارتفاع الدولار وتغير توجهات المستثمرين تجاه الأصول الآمنة.

ويأتي هذا التراجع العالمي في وقت شهدت فيه أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية انخفاضًا طفيفًا بنهاية تعاملات أمس الأحد 12 أبريل 2026، وفقًا لبيانات شعبة الذهب، ما يعكس تأثر السوق المحلي بحركة الأسعار العالمية إلى جانب عوامل العرض والطلب وسعر الصرف.

أسعار الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8170 جنيهًا للبيع و8115 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – نحو 7150 جنيهًا للبيع و7100 جنيه للشراء.

أما عيار 18، فقد سجل 6130 جنيهًا للبيع و6085 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4765 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب

وعلى مستوى الجنيه الذهب، سجل نحو 57.2 ألف جنيه للبيع و56.8 ألف جنيه للشراء، بينما بلغ سعر أوقية الذهب في السوق المحلية حوالي 254160 جنيهًا للبيع و252385 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار في محلات الصاغة نحو 53.50 جنيه للبيع و53.27 جنيه للشراء، وهو ما يواصل التأثير على تسعير الذهب محليًا.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب في الأسواق العالمية الجنيه الذهب سعر الدولار

