الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 يفوق التوقعات

أسعار الذهب في مصر اليوم
محمد غالي

تشهد أسعار الذهب في مصر اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، في ظل التحركات المستمرة التي يشهدها السوق، ما يعزز من مكانة المعدن الأصفر كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة مع قدرته على الحفاظ على قيمة المدخرات مقارنة بغيره من الأصول المالية.

عيار 24:
 سعر البيع 8,200 جنيه
 سعر الشراء 8,145 جنيه

عيار 21:
 سعر البيع 7,175 جنيه
 سعر الشراء 7,125 جنيه

عيار 18:
 سعر البيع 6,150 جنيه
 سعر الشراء 6,105 جنيه

عيار 14:
 سعر البيع 4,785 جنيه
 سعر الشراء 4,750 جنيه

الجنيه الذهب:
 سعر البيع 57,400 جنيه
 سعر الشراء 57,000 جنيه

الأونصة بالجنيه:
 سعر البيع 255,050 جنيه
 سعر الشراء 253,270 جنيه

الأونصة بالدولار:
 4,750.37 دولار

تكلفة المصنعية في مصر


تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها شاملا الدمغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، إلى جانب سياسة التسعير التي يحددها كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفقا لعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الذهب، إذ يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال عليه كخيار استثماري بديل، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أيضا أسعار النفط العالمية على اتجاهات السوق، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.

سجل سعر الذهب عيار 24 في السوق نحو 8,200 جنيه للبيع، مقابل 8,145 جنيه للشراء، ليواصل تصدره قائمة الأعيرة الأعلى قيمة.

وبلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا بين المواطنين، نحو 7,175 جنيه للبيع، و7,125 جنيه للشراء، وسط استقرار نسبي في التعاملات.

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6,150 جنيه للبيع، مقابل 6,105 جنيه للشراء، وهو من الأعيرة المفضلة لدى فئة كبيرة من الشباب.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4,785 جنيه للبيع، و4,750 جنيه للشراء، ليظل من الخيارات الاقتصادية في سوق المشغولات الذهبية.

أما الجنيه الذهب، فقد بلغ سعره نحو 57,400 جنيه للبيع، مقابل 57,000 جنيه للشراء، متأثرا بتحركات سعر عيار 21.

وعلى مستوى الأوقية، سجلت الأونصة نحو 255,050 جنيه للبيع، و253,270 جنيه للشراء، بينما بلغ سعرها عالميا نحو 4,750.37 دولار.

أسعار الذهب المعدن الأصفر الذهب سعر جرام الذهب جرام الذهب ذهب

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

صلاة الفجر قبل الشروق

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق

أرشيفية

بعد انهيار المفاوضات.. باكستان تضغط للتمسك بوقف النار وواشنطن تتهم طهران بالتعنت النووي

الدولار

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

احذر غلي الرنجة.. خبير تغذية يكشف الطريقة الصحيحة لتناولها

الاكتئاب

الكتمان القاتل .. تحذير نفسي من أخطر طريق يقود لإيذاء النفس

إيران وأمريكا

مدير الدراسات الهندية: باكستان تواصل تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

تامر حسني

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

تحضير الرنجة بالطحينة

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

