اسعار الذهب الان في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنون عن اسعار الذهب الان، والتي تواصل أسعار الذهب في مصر جذب اهتمام واسع من قبل المواطنين، في ظل التحركات الملحوظة التي يشهدها السوق، ما يعزز من مكانة المعدن الأصفر كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة مع قدرته على الحفاظ على قيمة المدخرات مقارنة بغيره من الأصول المالية.

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24:

سعر البيع 8,205 جنيه

سعر الشراء 8,150 جنيه

عيار 21:

سعر البيع 7,180 جنيه

سعر الشراء 7,130 جنيه

عيار 18:

سعر البيع 6,155 جنيه

سعر الشراء 6,110 جنيه

عيار 14:

سعر البيع 4,785 جنيه

سعر الشراء 4,755 جنيه

الجنيه الذهب:

سعر البيع 57,440 جنيه

سعر الشراء 57,040 جنيه

الأونصة بالجنيه:

سعر البيع 255,225 جنيه

سعر الشراء 253,450 جنيه

الأونصة بالدولار:

4,750.37 دولار

تكلفة المصنعية في مصر

تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها شاملا الدمغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، إلى جانب سياسة التسعير التي يحددها كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفقا لعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في تحديد اتجاهات السوق، إذ يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال على الذهب كخيار استثماري بديل، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أيضا أسعار النفط العالمية على حركة الذهب، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى قطاع واسع من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.