الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب الان اليوم الجمعة

سعر الذهب في مصر
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب في مصر جذب اهتمام واسع من قبل المواطنين، في ظل ما يشهده السوق من تحركات ملحوظة، ما يعزز من مكانت الذهب كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، وذلك للحفاظ على قيمة المدخرات، نظرا لقدرته على الحفاظ على قيمته مقارنة بغيره من الأصول المالية.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24:
 سعر البيع 8,205 جنيه
 سعر الشراء 8,160 جنيه

عيار 21:
 سعر البيع 7,180 جنيه
 سعر الشراء 7,140 جنيه

عيار 18:
 سعر البيع 6,155 جنيه
 سعر الشراء 6,120 جنيه

عيار 14:
 سعر البيع 4,785 جنيه
 سعر الشراء 4,760 جنيه

الجنيه الذهب:
 سعر البيع 57,440 جنيه
 سعر الشراء 57,120 جنيه

الأونصة بالجنيه:
 سعر البيع 255,225 جنيه
 سعر الشراء 253,805 جنيه

الأونصة بالدولار:
 4,754.66 دولار

تكلفة المصنعية في مصر

تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها شاملا الدمغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، بالإضافة إلى سياسة التسعير الخاصة بكل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا بناء على عدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب، إذ يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى صعود الأسعار، بينما يساهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الذهب، حيث يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال عليه كخيار استثماري بديل، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

وتؤثر كذلك أسعار النفط العالمية على اتجاهات الذهب، إذ تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى اللجوء للذهب كأداة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب من أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.

