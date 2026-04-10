سعر أعلي عيار ذهب في الصاغة اليوم

استقر أكبر أعيرة الذهب داخل السوق المحلية وذلك في مستهل تعاملات اليوم الجمعة10-4-2026 في محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر عيار 21

سعر الذهب اليوم

وشهد سعر الذهب في أغلب محلات الصاغة؛ ثباتًا من دون تغيير في مستهل التعاملات.

زيادة في آخر تداول

مع انتهاء التعاملات مساء أمس الخميس؛ زادت قيمة المعدن الأصفر بقيمة 70 جنيهًا على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 7205 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8234 جنيهًا للشراء و8177 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7548 جنيهًا للشراء و7495 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 7205 جنيهُا للشراء و 7155 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط تداولًا 6175 جنيهًا للشراء و 6132 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 57.64 ألف جنيهًا للشراء و 57.24 ألف جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4769 دولار للشراء و 4768 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة أمس مدعومة بضعف الدولار مع ترقب المستثمرين صمود الهدنة بين واشنطن ‌وطهران وبيانات التضخم الأمريكية.

وبحلول الساعة 1537 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 4796.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة ⁠إلى 4823 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال بوب هابيركورن محلل السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز "ساعد ضعف الدولار الذهب على استعادة توازنه، لكن هناك حذرا في السوق إذ يحاول المتعاملون تفسير ما يعنيه وقف إطلاق النار".

وأضاف أن أنباء وقف إطلاق النار دعمت الذهب، غير أن الأسعار ‌تراجعت ⁠مع ظهور بوادر لانحسار الأزمة.

وقصفت إسرائيل المزيد من الأهداف في لبنان، والذي تقول طهران إنه يجب إدراجه في وقف إطلاق النار، في حين لم تكن هناك أي مؤشرات على ⁠رفع إيران حصارها عن مضيق هرمز