الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر موجة ارتفاع ملحوظة خلال تعاملات اليوم، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية، واستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية، وهو ما انعكس مباشرة على حركة البيع والشراء داخل سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم الخميس 

وقفز سعر الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه خلال يوم واحد، فيما ارتفع سعر الجرام عيار 21 لنحو 7220 جنيها.

وجاء هذا الصعود في ظل تذبذب واضح في أسعار المعدن الأصفر عالميًا، بالتزامن مع قرارات اقتصادية مؤثرة أبرزها تثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق، ما عزز الإقبال على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.

سجلت أسعار الذهب مستويات جديدة خلال التعاملات الأخيرة، حيث جاءت الأسعار وفق آخر تحديث كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8135 جنيهًا للبيع، و8070 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأعلى قيمة في السوق من حيث النقاء والجودة.

أما سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصري، فقد سجل نحو 7120 جنيهًا للبيع، و7060 جنيهًا للشراء، ليواصل الحفاظ على مكانته كالمؤشر الأهم لحركة الأسعار داخل السوق.

وفيما يخص عيار 18، فقد بلغ سعر البيع 6105 جنيهات، بينما سجل سعر الشراء 6050 جنيهًا، وسط استمرار الطلب عليه في بعض المحافظات.

كما سجل عيار 14 سعر 4745 جنيهًا للبيع، و4705 جنيهات للشراء، وهو من الأعيرة الأقل تداولًا لكنه يتأثر بشكل مباشر بحركة السوق.

الجنيه الذهب وأوقية الذهب

على صعيد الجنيه الذهب، فقد سجل سعر البيع نحو 56960 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 56480 جنيهًا، في ظل ارتباطه المباشر بسعر عيار 21 باعتباره المكون الأساسي له.

أما أوقية الذهب في السوق، فقد سجلت سعر بيع بلغ 253095 جنيهًا، وسعر شراء وصل إلى 250960 جنيهًا، متأثرة بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية وسعر الدولار.

عوامل صعود أسعار الذهب

يرجع هذا الارتفاع في أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المؤثرة، في مقدمتها تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، ما دفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب كأداة للتحوط.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية المستمرة في رفع مستويات الطلب على المعدن النفيس، باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، إلى جانب التقلبات في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يزيد من تكلفة استيراد الذهب الخام.

ويشير خبراء السوق إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاتجاه الصعودي للأسعار، خاصة مع استمرار التوقعات بعدم استقرار السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.

توقعات سعر الذهب 

تشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تسجيل ارتفاعات جديدة في حال استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية أو تصاعد التوترات السياسية.

وفي المقابل، قد تشهد الأسعار بعض التراجع النسبي إذا اتجهت الأسواق نحو الاستقرار، أو في حال حدوث تغييرات في السياسات النقدية العالمية تؤدي إلى تقليل الطلب على الذهب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

أسامة الجوهري

الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص

ترشيحاتنا

كشف أثري جديد

اكتشاف بقايا معبد الإله بلوزيوس بتل الفرما بمدينة بلوزيوم الأثرية في شمال سيناء

الدكتور هاني سويلم وزير الري

صيانة كاملة لجميع المجاري المائية بأسوان استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات

ضياء رشوان

رشوان: دعوة وزراء الإعلام العرب لاجتماع عاجل لإقرار خطة إستراتيجية لمواجهة أي أزمات

بالصور

انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر النوبات القلبية والوفاة بنسبة 71%

انقطاع النفس أثناء النوم
انقطاع النفس أثناء النوم
انقطاع النفس أثناء النوم

موجود فى كل بيت .. نوع خضار غير متوقع يحمى من 15 مرضًا

الخضروات
الخضروات
الخضروات

وظائف تزيد من خطر الإصابة بالخرف .. وأخرى تقلل منه

وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف
وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف
وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف

طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد