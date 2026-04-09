الحكومة: عملية التقييم لكل إجراءات الترشيد يتم متابعتها في ضوء التطورات الإقليمية

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء أكد الاستمرار في ترشيد الاستهلاك وتم التوافق على الاستمرار في ترشيد الوقود في الجهات الحكومية .

وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" نؤكد على الاستمرار في العمل عن بعد خلال يوم الاحد من كل اسبوع والتاكيد على استمرار الإجراءات المرتبطة بغلق المحال ولكن تقرر غلق المحال التجارية في الـ 11 مساء بدلامن 9 مساء حتى نهاية شهر أبريل".

وتابع الحمصاني :" عملية التقييم لكل إجراءات الترشيد يتم متابعتها في ضوء التطورات الإقليمية ونأمل استقرار الأوضاع في الفترة المقبلة".

وأكمل الحمصاني :" نامل أن تنتهي الحرب في الشرق الاوسط بشكل كامل"، مضيفا:" التهدئة في المنطقة تؤدي إلى استقرار في معدلات الملاحة الدولية واستقرار أسعار الوقود وهذة الأمور تنعكس على كل دول المنطقة ".

