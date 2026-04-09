مدبولي: توافق على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة لصياغة مشروع قانون الإدارة المحلية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التوافق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مجلس النواب والحكومة، لتتولى مهمة صياغة مشروع قانون الإدارة المحلية.

أعربت الدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن ترحيبها بمقترح عدد من النواب بتشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية إعادة مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2016، في ضوء ما طرأ من متغيرات على التشريعات الأخرى المتصلة بقانون الإدارة المحلية، من خلال لجنة عمل مشتركة من البرلمان والحكومة لدراسة مشروع قانون الحكومة والمشروعات المقدمة من السادة النواب للوصول إلى مشروع قانون متوافق عليه من الجميع، وقابلا للتطبيق على أرض الواقع.

وطالب عدد كبير من النواب بتشكيل لجنة فرعية من النواب والخبراء والمختصين لدراسة ومراجعة مشروع قانون الحكومة ومشروعات النواب المرتبطة به لتلافي كافة الإشكاليات الدستورية والقانونية الواردة بمشروع الحكومة، وإجراء حوار مجتمعي موسع حتى يخرج القانون الجديد بالشكل المأمول.