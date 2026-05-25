بدء تحرك 1200 حافلة سعودية لتصعيد حجاج السياحة المصريين

تبدأ شركات السياحة، بعد قليل ، تنفيذ خطة تصعيد حجاج السياحة المصريين إلى صعيد عرفات الطاهر، استعدادًا لأداء الركن الأعظم من الحج غدًا الثلاثاء.

نقل حجاج السياحة إلى صعيد عرفات



وقد وصلت الحافلات المخصصة لنقل حجاج السياحة إلى صعيد عرفات الي أماكن إقامة حجاج السياحة سواء بالمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام او اماكن الاقامة الأخرى ، واستعد الحجاج لارتياد تلك الحافلات وبدء التصعيد.



يأتي ذلك وسط استعدادات غير مسبوقة ومتابعة ميدانية ولحظية من بعثة الحج السياحي، التي تضم مشرفي وزارة السياحة والآثار وممثلين لغرفة الشركات، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية، وايضاً شركة الراجحي المعنية بتقديم خدمات الضيافة لحجاج السياحة هذا العام.

ويبلغ عدد حجاج السياحة هذا العام حوالي ٤١ ألف حاج، يمثلون نحو ٥٢% من إجمالي الحجاج المصريين، ومن المنتظر يتم تصعيدهم إلى عرفات اليوم من خلال حوالي ١٢٠٠ حافلة سعودية حديثة، تتنوع ما بين أتوبيسات وسيارت خاصة وسيارات عائلية، تابعة لكبرى شركات النقل بالمملكة، والمجهزة بأعلى معايير الراحة والسلامة.

متابعة مستمرة

وفي إطار حالة الطوارئ التي أعلنتها بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس البعثة، تنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي، تم رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان تصعيد آمن ومنظم للحجاج، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة مراحل التصعيد بالتنسيق مع الجهات السعودية وشركات السياحة والشركة المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحي.

ويشارك في اللجنة الرئيسية للحج السياحي من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كل من :- ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ووليد خليل نائب رئيس اللجنة ويسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة

كما يشارك في البعثة ايضا اعضاء اللجنة العليا من وزارة السياحة كل من إيهاب البيومي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، والمهندس محمد رضا مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، والمهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي، بالإضافة إلى مشرفي واعضاء البعثة الذين تم توزيعهم بين لجان البعثة لمتابعة موسم الحج

ويشارك بالبعثة ايضا من غرفة الشركات فريق عمل من الجهاز الإداري بإشراف اسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة



وأكدت سامية سامي أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، يتابع لحظة بلحظة عمليات التصعيد، وأن غرفة العمليات المركزية بالبعثة تتلقى تقارير ميدانية مستمرة من لجان المتابعة المنتشرة بمقار إقامة الحجاج ومخيماتهم بالمشاعر المقدسة، مشيرة إلى أن التقارير يتم رفعها مباشرة إلى مكتب الوزير للاطمئنان على انتظام حركة التصعيد وسلامة الحجاج.

وأضافت أن التصعيد الذي يبدأ بعد قليل سوف يستمر حتى منتصف الليل وفق خطة زمنية دقيقة جرى إعدادها مسبقًا لتجنب التكدسات والزحام، وضمان وصول الحجاج بسهولة ويسر إلى مخيماتهم بعرفات.

تصعيد مباشر إلى عرفات

واكدت سامية سامي انه وكما جرت العادة في بعثات الحج المصرية خلال السنوات الماضية، يتم تصعيد غالبية الحجاج مباشرة إلى عرفات دون المبيت بمنى ليلة التروية، وذلك حفاظًا على راحة الحجاج وسلامتهم وتطبيقًا للخطط التنظيمية المعتمدة.

وفي المقابل، قامت أعداد محدودة من شركات السياحة المنظمة لما يُعرف بـ«حج السنة» بتصعيد حجاجها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مشعر منى للمبيت بها الليلة، على أن يتم نقلهم فجر غدٍ إلى عرفات، وذلك بالتنسيق الكامل مع البعثة وشركات الطوافة السعودية.