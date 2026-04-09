مدبولي: نعمل على محاولة تبكير الحصول على قسط تعهدات الاتحاد الأوروبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم العمل مع الاتحاد الأوروبي لمحاولة تبكير القسط الذي سوف تحصل عليه مصر من تعهدات الاتحاد الأوروبي، مضيفا:" وزارة الخارجية تبذل جهدا كبيرا لتحقيق هذا الأمر ".



وأكد مدبولي، أن أهم معيار للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري هو وضوح وشفافية السياسات النقدية والمالية للدولة .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي،: "لدينا سياسة نقدية مرنة والدولة استوعبت الأزمة الاقتصادية العالمية وموارد النقد الأجنبي في مصر لم تتأثر".

وتابع مصطفى مدبولي: "حريصون على تواجد المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين المحليين أو الأجانب لضخ استثمارات داخل مصر ".