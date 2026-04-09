مدبولي : لا استقرار بالحروب .. ومصر تقود جهودًا مكثفة لوقف نزيف الصراعات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحروب والصراعات المسلحة لن تقود إلى تحقيق الاستقرار المنشود، مشددًا على أن الحلول السياسية والتفاوضية تظل الخيار الوحيد لإنهاء الأزمات وحقن دماء الشعوب.

اتفاقات لوقف إطلاق النار

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تضطلع بدور محوري وفاعل في دعم مسارات التهدئة، والعمل على التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار في مناطق النزاع، انطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية والتاريخية، وحرصها على استقرار المنطقة.

اتفاق دائم وشامل

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تواصل تنسيقها المكثف مع الدول العربية والدول الشريكة، بهدف الوصول إلى اتفاق دائم وشامل يضع حدًا لنزيف الحرب، ويؤسس لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار، بما يحقق تطلعات الشعوب في الأمن والتنمية.



دعم كافة المبادرات

وشدد على أن التحركات المصرية لا تتوقف عند حدود الوساطة، بل تمتد إلى دعم كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز الحوار، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل الجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة.