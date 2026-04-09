استثناء المناطق السياحية الأثرية.. مدبولي: غلق المحال في الـ 11 مساء حتى نهاية شهر أبريل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحرك بشكل تدريجي كي لا يتم تحميل المواطن الأعباء بشكل مباشر.

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي،: "قرار غلق المحال أثار تباينا في الآراء داخل الشارع المصري بشكل كبير ".



وتابع مصطفى مدبولي: "أصدرنا قرارا استثنائيا لأعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم بغلق المحال في الساعة 11 مساء".

وأكمل مصطفى مدبولي: "قررنا الاستمرار في غلق المحال في الـ 11 مساء حتى نهاية شهر أبريل الحالي".



وتابع مدبولي: استثناء المناطق السياحية الأثرية من قرارات غلق المحال الذي اتخذته الحكومة".