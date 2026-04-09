مدبولي : الرئيس السيسي أكد دعم مصر لأمن واستقرار الأشقاء في دول الخليج والعراق والأردن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العالم استقبل خبر الإعلان عن التوصل لتعليق العمليات العسكرية بين إيران وأمريكا أسبوعين العالم بطريقة إيجابية.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" وقف إطلاق النار خطوة في الاتجاه الإيجابي ونأمل أن كل الأطراف تتمسك بالنافذة المضيئة للوصول لاتفاق نهاي لوقف الحرب ".

وتابع مصطفى مدبولي :" الرئيس السيسي أكد أهمية إعلاء قيم الإنسانية والسلام ".

وأكمل" الرئيس السيسي أكد دعم مصر لأمن واستقرار الأشقاء في دول الخليج العربي والعراق والأردن وبذل كل الجهد لإنهاء الصراع وإرساء السلام العادل في المنطقة ".

وتابع مدبولي:" نتضامن مع الأشقاء في لبنان بسبب الهجمات الإسرائيلية الوحشية".