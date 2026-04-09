طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

قدم الشيف محمد حامد وصفة جديدة ومبتكرة لتحضير كورنيه الشاورما في 10 دقائق فقط، وهي طريقة مختلفة لتقديم شاورما الدجاج أو اللحم داخل خبز مقرمش على شكل أقماع، مما يجعلها وصفة مثالية للوجبات السريعة أو ساندوتشات العزومات.

وتعتمد هذه الوصفة على تحضير عجينة بسيطة بمكونات متوفرة في كل مطبخ، ثم تشكيلها على هيئة كورنيه مقرمش يتم حشوه بالشاورما والجبن والبطاطس.

طريقة عمل كورنيه الشاورما

طريقة عمل كورنيه الشاورما

مكونات كورنيه الشاورما

مكونات العجينة:

3 أكواب دقيق

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوب وربع ماء (حسب الحاجة)

مكونات الحشو:

شاورما دجاج أو لحم جاهزة

جبنة موتزاريلا

بطاطس مقلية

صوص حسب الرغبة (ثومية أو كاتشب)

طريقة عمل كورنيه الشاورما

طريقة عمل كورنيه الشاورما في المنزل:

ـ تخلط جميع المكونات الجافة ثم يضاف الماء تدريجياً مع العجن حتى تتكون عجينة ناعمة، ثم تترك لترتاح لمدة قصيرة.

ـ تفرد العجينة وتقطع إلى شرائط طويلة متساوية لتسهيل لفها.

ـ تلف شرائط العجين حول قوالب معدنية خاصة بالكورنيه مع التأكد من تثبيت الأطراف جيداً.

ـ تحمر الأقماع في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، ثم تترك لتبرد قليلاً قبل نزع القوالب.

ـ تحشى الأقماع بالشاورما والبطاطس والجبن، ويمكن إدخالها الفرن لدقائق حتى تذوب الجبنة ثم تقدم ساخنة.

طريقة عمل كورنيه الشاورما

نصائح لنجاح كورنيه الشاورما

ـ تأكد من إحكام غلق أطراف العجينة قبل القلي

ـ استخدم زيتاً ساخناً للحصول على قرمشة مثالية

ـ لا تحشِ الكورنيه وهو ساخن جداً حتى لا يطرى

ـ يمكن إضافة صوص الثومية لمذاق الشاورما الأصلي

طريقة عمل كورنيه الشاورما

سر تميز وصفة كورنيه الشاورما

وتتميز هذه الوصفة بأنها:

سريعة التحضير

مناسبة للمشاريع الصغيرة

فكرة جديدة لتقديم الشاورما

يمكن تحضيرها بحشوات مختلفة

طريقة عمل كورنيه الشاورما

أفكار لحشوات كورنيه الشاورما

يمكن التنويع في الحشوات مثل:

شاورما الدجاج بالثومية

شاورما اللحم

فراخ بانيه

ميكس جبن

سجق شرقي