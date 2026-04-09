12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

رفضت محكمة القاهرة الجديدة، نظر استئناف نجل ميدو لاعب الزمالك السابق في اتهامه بحيازة المخدرات بالتجمع وتحديد جلسة 12 أبريل لنظر تجديد حبسه.



القصة الكاملة نرصدها في السطور التالية حيث تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، نتائج تحاليل المخدرات لنجل اللاعب السابق لنادي الزمالك ونجم منتخب مصر الأسبق، أحمد حسام ميدو.

وكشفت التقارير أن العينة جاءت إيجابية من تعاطي المخدرات، حيث تم تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

جدد قاضي المعارضات، بواسطة الفيديو كونفرانس حبس نجل اللاعب السابق لنادي الزمالك ونجم منتخب مصر الأسبق، أحمد حسام ميدو 15 يوما لحيازته المخدرات في التجمع

يواصل نجل اللاعب السابق لنادي الزمالك ونجم منتخب مصر الأسبق، أحمد حسام ميدو، خضوعه للتحقيق داخل نيابة القاهرة الجديدة منذ أكثر من 6 ساعات، بعد ضبطه بحيازة مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته في منطقة التجمع الخامس.

واعترف نجل أحمد حسام ميدو، بحيازة المواد المخدرة، حيث كشفت تحقيقات النيابة الأولية أن المتهم تم ضبطه بحوزته المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، قبل أن تحيل النيابة التحقيقات لمباشرة الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بالواقعة، ليتم ضبط المتهم على الفور، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.