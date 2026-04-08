لمدة 3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري
أبو العينين: علي ماهر من أفضل المدربين ولن أوافق على رحيله للأهلي
أبو العينين: قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا صحيح
أبو العينين يرد على الانتقادات ويشيد بأداء سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي.. فيديو
500 ألف جنيه غرامة.. عقوبات رادعة لمخالفي قانون الكلاب الخطرة
سيدة مصرية تعيش 85 عامًا بعيدًا عن عائلتها الحقيقية.. شاهد
أبو العينين: مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا كانت متكافئة بين الفريقين
إدانة الشناوي.. ننشر تفاصيل تقرير حكم مباراة الأهلي وسيراميكا والعقوبة المنتظرة
مسؤولون أمريكيون: واشنطن تحافظ على جاهزيتها العسكرية في المنطقة بالتزامن مع المفاوضات
محمد أضا يكشف موقف لجنة الحكام من طلب الأهلي الاستماع لمحادثة الفار
فزورة عكس المنطق.. تامر أمين يعلق على مستوى الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
أحمد موسى: يجب إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
رئيس التحرير
طه جبريل
د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.
يُعدّ "هيكل سليمان" أحد أكثر المفاهيم حضورًا في الوعي الديني اليهودي، ليس فقط بوصفه بناءً تاريخيًا ارتبط بمرحلة الملكية في إسرائيل القديمة، بل كرمز عقدي كثيف الدلالات تتقاطع فيه العقيدة بالتاريخ، والدين بالسياسة، والأسطورة بالواقع. 
ففكرة الهيكل لا تقتصر على كونه مكانًا للعبادة، بل تمثل في جوهرها مركزًا لاهوتيًا يعكس تصوّر اليهود لعلاقتهم بالإله، ولمفهوم "الشعب المختار"، ولطبيعة الأرض التي يرونها وعدًا إلهيًا لا يسقط بالتقادم.

وقد ارتبط الهيكل في التصور الديني اليهودي بفكرة الحضور الإلهي أو "الشخيناه"، حيث يُعتقد أن الإله اختار هذا الموضع تحديدًا ليكون مركز تجليه وسط بني إسرائيل.

تستند هذه الرؤية إلى ما ورد في العهد القديم، الذي يصوّر الهيكل باعتباره البناء الذي شيّده النبي سليمان في القدس ليكون مقر العبادة المركزي، حيث تُقدّم الذبائح وتُقام الشعائر الدينية. ومنذ ذلك الحين، أصبح الهيكل رمزًا للوحدة الدينية والسياسية، ومصدرًا للشرعية الروحية في المجتمع الإسرائيلي القديم.

ومن هنا، لم يكن الهيكل مجرد بناء حجري، بل كان تعبيرًا عن علاقة خاصة ومباشرة بين الإله وشعبه. هذه العلاقة منحت الهيكل بعدًا قدسيًا استثنائيًا، وجعلت من فقدانه –كما حدث في أحداث التدمير البابلي ثم الروماني– صدمة دينية وتاريخية عميقة، أعادت تشكيل الوعي اليهودي عبر القرون.

غير أن هذه الصورة رغم حضورها القوي في النصوص الدينية، تثير تساؤلات جدية عند إخضاعها للفحص التاريخي والنقدي، فحتى اليوم لا توجد أدلة أثرية حاسمة تؤكد وجود الهيكل الأول بالشكل التفصيلي الذي تصفه النصوص. وهذا الغياب لا يعني بالضرورة نفي وجوده، لكنه يفتح المجال أمام قراءة ترى في رواية الهيكل جزءًا من بناء ديني–تاريخي صيغ لاحقًا لتأكيد هوية جماعية وتعزيز شرعية دينية وسياسية. ومن خلال ذلك أذكر بعض النصوص التوراتية التي تؤكد ترسيخ هذه العقيدة لدي اليهود، منها :

"לבני ישראל את בית המקדש ישמרו לעולם".
"لبني إسرائيل، سيحفظون بيت المقدس إلى الأبد".  ( نشيد الأنشاد ٨: ٧).


ومع تدمير الهيكل، أولًا على يد البابليين ثم على يد الرومان، لم تختفِ فكرته من الوعي اليهودي، بل تحوّلت إلى رمز مركزي للحنين الديني وعنصر أساسي في العقيدة المرتبطة بالخلاص وظهور "المسيح المنتظر".
وهنا انتقل الهيكل من كونه واقعًا ماديًا إلى فكرة لاهوتية حيّة، تغذّي الوجدان الديني وتبقي الأمل قائمًا في استعادة الماضي. حيث ورد :

"עם באתכם אל הארץ אשר יתן יהוה אלהיכם לכם ובניתם את המקדש לשם יהוה אלהיכם".

" عند دخولكم إلى الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم، ستبنون المعبد لاسم الرب إلهكم".  ( التثنية ١٢: ٥).


وفي العصر الحديث، اكتسبت فكرة الهيكل أبعادًا جديدة إذ لم تعد مجرد عقيدة دينية، بل أصبحت لدى بعض التيارات جزءًا من مشروع سياسي يرتبط بإعادة تشكيل الواقع في المسجد الأقصى ومحيطه، مما يعكس تحوّلًا خطيرًا، إذ يتم استدعاء النصوص الدينية لإضفاء شرعية على ممارسات سياسية، ما يزيد من تعقيد الصراع ويضفي عليه طابعًا دينيًا حساسًا.

"הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו בבית יהוה ישכון עדי עד".

"احمدوا الرب لأنه صالح، فإن رحمته إلى الأبد. في بيت الرب سيسكُن إلى الدهر".
(المزامير١٣٦ :٢) .

إن حقيقة هيكل سليمان في ضوء كل ما سبق لا يمكن اختزالها في كونه حقيقة تاريخية مثبتة أو أسطورة دينية خالصة، بل هي مزيج معقد من الإيمان والذاكرة والتأويل، فهو بالنسبة للعقيدة اليهودية حقيقة راسخة لا تقبل الجدل، لكنه في ميزان البحث العلمي يظل موضوعًا مفتوحًا للنقاش، تتنازعه الأدلة المحدودة والروايات المتعددة.
وبين الإيمان والتاريخ، تظل الحقيقة أكثر تعقيدًا من أن تُحسم برواية واحدة، وأكثر حساسية من أن تُفهم دون وعي نقدي عميق.


لكن ما يلفت النظر هو أن هذه العقيدة لم تبقَ في إطارها الروحي، بل تحوّلت عبر التاريخ إلى عنصر فاعل في تشكيل الهوية الجماعية، بل وأداة توظيف سياسي في مراحل لاحقة. ففكرة "إعادة بناء الهيكل" لم تعد مجرد حلم ديني، بل أصبحت لدى بعض التيارات مشروعًا عمليًا يرتبط بإعادة رسم الواقع الجغرافي والسياسي.

وهنا تكمن الإشكالية؛ إذ يتحول المقدّس إلى ذريعة للصراع ويتداخل الإيمان مع الأيديولوجيا، فيُعاد تفسير النصوص الدينية بما يخدم أهدافًا معاصرة.
إن قراءة عقيدة الهيكل تكشف عن بنية فكرية تقوم على مركزية المكان في التصور الديني اليهودي، حيث لا تنفصل الأرض عن العقيدة، ولا ينفصل التاريخ عن الوعد الإلهي. وهذا ما يفسر استمرار حضور الهيكل في الخطاب الديني والسياسي حتى اليوم، رغم غيابه المادي منذ قرون طويلة. فهو لم يختفِ من الوعي، بل تحوّل إلى فكرة حية تتجدد باستمرار وتُستدعى في لحظات التوتر والصراع.
وفي ظل هذا التعقيد يصبح من الضروري التعامل مع هذه العقيدة بوعي نقدي، يميز بين البعد الديني كإيمان فردي أو جماعي، وبين توظيفه في سياقات سياسية قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان.

فالمشكلة لا تكمن في الإيمان ذاته، بل في كيفية تحويله إلى مشروع إقصائي، يختزل الآخر، ويعيد إنتاج الصراع تحت غطاء ديني.

إن "هيكل سليمان" لم يعد مجرد أثر تاريخي مفقود، بل أصبح رمزًا لصراع مستمر بين الذاكرة والواقع، بين النص والتأويل، وبين الدين والسياسة. وفي هذا التداخل المعقّد، تظل الحقيقة رهينة القراءة، ويظل السلام مؤجلًا ما دام المقدّس يُستدعى ليخدم غير مقاصده.

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

المتهم

اسماء اعتبارية ودور رعاية بعيدا عن المنوفية.. تفاصيل صادمة تنتظر أطفال حمل السفاح لشقيقتين من عمهما

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

النائب محمد سمير بلتاجي

تبرع 5% من المصريين بمليون جنيه.. نائب يطرح خطة عاجلة لإنهاء ديون مصر

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الشاب الضحية

خانته مع صديقه.. مفاجآت 10 ساعات تحقيقات في إنهاء حياة شاب على يد حبيبته بكرداسة

مصر تدخل عصر صناعة القطارات.. مصنع بورسعيد يطلق أول قطار محلي خلال أشهر.. والمحافظ يؤكد: ندعم الصناعة الوطنية لتحقيق التنمية

وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.. خبير: فرصة لتجنب كارثة إقليمية

صراع أمريكا وإيران.. ماذا بعد وقف إطلاق النار؟

كامارو تعود من بوابة الحلبات.. مستقبل غامض على الطرق

الشمر والنعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات

اسعار شيفروليه أوبترا موديل 2020 المستعملة في مصر

فولجا 2026 تعود من جديد.. هوية روسية بروح صينية

سماح أنور

كواليس أعمالها.. أبرز تصريحات سماح أنور ورسائل مؤثرة عن والديها

اختفاء غامض لفتاة

رجعولي بنتي.. اختفاء غامض لفتاة مريضة يشعل القلق في سوهاج

مرض والد حمادة هلال

شلل نصفي.. حمادة هلال يكشف تفاصيل أزمة صحية قاسية لوالده ويستعرض قصة كفاحه

كارنفال السيارات الكلاسيكية

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد