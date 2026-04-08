د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

يُعدّ "هيكل سليمان" أحد أكثر المفاهيم حضورًا في الوعي الديني اليهودي، ليس فقط بوصفه بناءً تاريخيًا ارتبط بمرحلة الملكية في إسرائيل القديمة، بل كرمز عقدي كثيف الدلالات تتقاطع فيه العقيدة بالتاريخ، والدين بالسياسة، والأسطورة بالواقع.

ففكرة الهيكل لا تقتصر على كونه مكانًا للعبادة، بل تمثل في جوهرها مركزًا لاهوتيًا يعكس تصوّر اليهود لعلاقتهم بالإله، ولمفهوم "الشعب المختار"، ولطبيعة الأرض التي يرونها وعدًا إلهيًا لا يسقط بالتقادم.

وقد ارتبط الهيكل في التصور الديني اليهودي بفكرة الحضور الإلهي أو "الشخيناه"، حيث يُعتقد أن الإله اختار هذا الموضع تحديدًا ليكون مركز تجليه وسط بني إسرائيل.

تستند هذه الرؤية إلى ما ورد في العهد القديم، الذي يصوّر الهيكل باعتباره البناء الذي شيّده النبي سليمان في القدس ليكون مقر العبادة المركزي، حيث تُقدّم الذبائح وتُقام الشعائر الدينية. ومنذ ذلك الحين، أصبح الهيكل رمزًا للوحدة الدينية والسياسية، ومصدرًا للشرعية الروحية في المجتمع الإسرائيلي القديم.

ومن هنا، لم يكن الهيكل مجرد بناء حجري، بل كان تعبيرًا عن علاقة خاصة ومباشرة بين الإله وشعبه. هذه العلاقة منحت الهيكل بعدًا قدسيًا استثنائيًا، وجعلت من فقدانه –كما حدث في أحداث التدمير البابلي ثم الروماني– صدمة دينية وتاريخية عميقة، أعادت تشكيل الوعي اليهودي عبر القرون.

غير أن هذه الصورة رغم حضورها القوي في النصوص الدينية، تثير تساؤلات جدية عند إخضاعها للفحص التاريخي والنقدي، فحتى اليوم لا توجد أدلة أثرية حاسمة تؤكد وجود الهيكل الأول بالشكل التفصيلي الذي تصفه النصوص. وهذا الغياب لا يعني بالضرورة نفي وجوده، لكنه يفتح المجال أمام قراءة ترى في رواية الهيكل جزءًا من بناء ديني–تاريخي صيغ لاحقًا لتأكيد هوية جماعية وتعزيز شرعية دينية وسياسية. ومن خلال ذلك أذكر بعض النصوص التوراتية التي تؤكد ترسيخ هذه العقيدة لدي اليهود، منها :

"לבני ישראל את בית המקדש ישמרו לעולם".

"لبني إسرائيل، سيحفظون بيت المقدس إلى الأبد". ( نشيد الأنشاد ٨: ٧).



ومع تدمير الهيكل، أولًا على يد البابليين ثم على يد الرومان، لم تختفِ فكرته من الوعي اليهودي، بل تحوّلت إلى رمز مركزي للحنين الديني وعنصر أساسي في العقيدة المرتبطة بالخلاص وظهور "المسيح المنتظر".

وهنا انتقل الهيكل من كونه واقعًا ماديًا إلى فكرة لاهوتية حيّة، تغذّي الوجدان الديني وتبقي الأمل قائمًا في استعادة الماضي. حيث ورد :

"עם באתכם אל הארץ אשר יתן יהוה אלהיכם לכם ובניתם את המקדש לשם יהוה אלהיכם".

" عند دخولكم إلى الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم، ستبنون المعبد لاسم الرب إلهكم". ( التثنية ١٢: ٥).



وفي العصر الحديث، اكتسبت فكرة الهيكل أبعادًا جديدة إذ لم تعد مجرد عقيدة دينية، بل أصبحت لدى بعض التيارات جزءًا من مشروع سياسي يرتبط بإعادة تشكيل الواقع في المسجد الأقصى ومحيطه، مما يعكس تحوّلًا خطيرًا، إذ يتم استدعاء النصوص الدينية لإضفاء شرعية على ممارسات سياسية، ما يزيد من تعقيد الصراع ويضفي عليه طابعًا دينيًا حساسًا.

"הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו בבית יהוה ישכון עדי עד".

"احمدوا الرب لأنه صالح، فإن رحمته إلى الأبد. في بيت الرب سيسكُن إلى الدهر".

(المزامير١٣٦ :٢) .

إن حقيقة هيكل سليمان في ضوء كل ما سبق لا يمكن اختزالها في كونه حقيقة تاريخية مثبتة أو أسطورة دينية خالصة، بل هي مزيج معقد من الإيمان والذاكرة والتأويل، فهو بالنسبة للعقيدة اليهودية حقيقة راسخة لا تقبل الجدل، لكنه في ميزان البحث العلمي يظل موضوعًا مفتوحًا للنقاش، تتنازعه الأدلة المحدودة والروايات المتعددة.

وبين الإيمان والتاريخ، تظل الحقيقة أكثر تعقيدًا من أن تُحسم برواية واحدة، وأكثر حساسية من أن تُفهم دون وعي نقدي عميق.



لكن ما يلفت النظر هو أن هذه العقيدة لم تبقَ في إطارها الروحي، بل تحوّلت عبر التاريخ إلى عنصر فاعل في تشكيل الهوية الجماعية، بل وأداة توظيف سياسي في مراحل لاحقة. ففكرة "إعادة بناء الهيكل" لم تعد مجرد حلم ديني، بل أصبحت لدى بعض التيارات مشروعًا عمليًا يرتبط بإعادة رسم الواقع الجغرافي والسياسي.

وهنا تكمن الإشكالية؛ إذ يتحول المقدّس إلى ذريعة للصراع ويتداخل الإيمان مع الأيديولوجيا، فيُعاد تفسير النصوص الدينية بما يخدم أهدافًا معاصرة.

إن قراءة عقيدة الهيكل تكشف عن بنية فكرية تقوم على مركزية المكان في التصور الديني اليهودي، حيث لا تنفصل الأرض عن العقيدة، ولا ينفصل التاريخ عن الوعد الإلهي. وهذا ما يفسر استمرار حضور الهيكل في الخطاب الديني والسياسي حتى اليوم، رغم غيابه المادي منذ قرون طويلة. فهو لم يختفِ من الوعي، بل تحوّل إلى فكرة حية تتجدد باستمرار وتُستدعى في لحظات التوتر والصراع.

وفي ظل هذا التعقيد يصبح من الضروري التعامل مع هذه العقيدة بوعي نقدي، يميز بين البعد الديني كإيمان فردي أو جماعي، وبين توظيفه في سياقات سياسية قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان.

فالمشكلة لا تكمن في الإيمان ذاته، بل في كيفية تحويله إلى مشروع إقصائي، يختزل الآخر، ويعيد إنتاج الصراع تحت غطاء ديني.

إن "هيكل سليمان" لم يعد مجرد أثر تاريخي مفقود، بل أصبح رمزًا لصراع مستمر بين الذاكرة والواقع، بين النص والتأويل، وبين الدين والسياسة. وفي هذا التداخل المعقّد، تظل الحقيقة رهينة القراءة، ويظل السلام مؤجلًا ما دام المقدّس يُستدعى ليخدم غير مقاصده.