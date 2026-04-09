الدولار بكام؟ .. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

يستعرض موقع صدى البلد ، أسعار العملات اليوم الخميس في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري وكذلك سعر الدولار الآن بعد انخفاضه .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.



سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في مصر بالبنك المركزي 53.25 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فسجل سعر الدولار اليوم نحو 53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار 53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مصر مستوى 53.17 جنيه للشراء، و53.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي القاهرة استقر سعر الدولار عند 53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي

سجل 14.19 جنيه للشراء، و14.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

بلغ 14.49 جنيه للشراء، و14.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

جاء الدينار الكويتي في صدارة العملات العربية من حيث القيمة، مسجلًا 173.72 جنيه للشراء، و174.24 جنيه للبيع.





سعر اليورو الأوروبي

بلغ سعر اليورو اليوم نحو 62.31 جنيه للشراء، و62.48 جنيه للبيع، محافظًا على استقراره النسبي خلال التعاملات.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني 71.70 جنيه للشراء، و71.91 جنيه للبيع، ليستمر ضمن أعلى العملات الأجنبية قيمة أمام الجنيه المصري.