حكم دفن السيدات مع الرجال.. دار الإفتاء تكشف الرأي الشرعي

حكم دفن النساء مع الرجال

وأكدت دار الإفتاء أنه لا يُجمع النساء مع الرجال في قبر واحد إلا عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، ويُجعل بينهما حاجزٌ من التراب، ويُقَدَّم الرجل على المرأة وإن كان ابنًا لها؛ بأن يكون الرجل في الأمام والمرأة في الخلف.

ما حكم دفن الرجل للمرأة المسلمة؟

وذكرت دار الإفتاء، أن أولى الناس بدفن المرأة المسلمة زوجها؛ لأنه يباح له النظر من بدنها أكثر مما يباح لغيره، فإن لم يوجد الزوج فالمحارم: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، فإن لم يوجد أحد منهم فذوو الأرحام، فإن لم يوجد فيجوز أن يدفنها في هذه الحالة أحد الرجال الأجانب عنها من الصالحين ما أمكن.

وأوضحت أن قيام الأجانب بدفن المرأة مع وجود الزوج أو المحارم ليس بحرام ولا مكروه لكنه خلافُ الأولى، وأما النساء فالأفضل ألا يقمن بالدفن إلا عند عدم وجود أحد من الرجال.

وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أن أولى الناس بدفن المرأة المسلمة زوجها ومحارمها من الرجال الأقرب فالأقرب، والمحارم جمع محرم، ومحرم المرأة هو: من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد، بسبب قرابة، أو رضاع، أو صهريَّة.

واتفق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في وجه على تقديم الزوج على محارمها؛ وذلك لأن ما يباح له النظر إليه من بدنها أكثر مما يباح لغيره، ثم بعده محارمها، فإن لم يوجد أحد من محارمها فذوو الأرحام لها.