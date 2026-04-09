صراع الأبطال يبدأ.. انطلاق بطولة الجمهورية للمواي تاي غدًا بالقاهرة

أعلن الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم، انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية الرسمية للمواي تاي مرحلة العموم غدا الجمعة في مقر هيئة الشبان العالمية «نادي الشبان المسلمين سابقاً» بالقاهرة.

وتنطلق فاعليات بطولة الجمهورية الرسمية للمواي تاي لمرحلة العموم في تمام الساعة التاسعة صباح غدا الجمعة وهو نفس مكان إقامة الميزان للاعبين المشاركين.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي إن البطولة تشهد مشاركة واسعة من مختلف الأندية والهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية، في ظل حرص الاتحاد على توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف عناصر مميزة تدعم صفوف المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أن البطولة تأتي ضمن خطة الاتحاد لنشر اللعبة وزيادة الاحتكاك بين اللاعبين، بما يسهم في رفع المستوى الفني، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب سيقوم بمتابعة جميع المنافسات لاختيار أفضل العناصر لضمها للمنتخب القومي.

واختتم محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي تصريحاته قائلا إن الاتحاد يسعى لتنظيم بطولات قوية بشكل دوري، بما يتماشى مع خطة إعداد اللاعبين للمشاركات القارية والدولية وتحقيق نتائج مميزة تليق باسم مصر.