600 دولار مكافأة فورية من رئيس اتحاد الكونغ فو لـ عمر فتحي صاحب إنجاز بطولة العالم

قرر المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي، منح اللاعب عمر محمد فتحي 600 دولار مكافأة شخصية بعد فوزه بالميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة العالم العاشرة للشباب للووشو كونغ فو التي أقيمت في الصين.

حقق عمر محمد فتحي إنجازا كبيرا بعد الفوز على بطل الصين في المباراة النهائية ليحصد المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الساندا وزن 56 كجم شباب وسط إشادة كبيرة من جانب الحضور بمهارات اللاعب المصري.

وقال شريف مصطفى، إن عمر محمد فتحي حقق فوزا مستحقا على لاعب الصين في المباراة النهائية على أرضه ووسط جماهيره ، في ملحمة بطولية تُجسد قوة وإرادة البطل المصري وسط أداء متميز من جانب لاعبي منتخب الفراعنة بعد حصد 10 ميداليات متنوعة.

وفاز الفراعنة بميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين و6 ميداليات برونزية في بطولة العالم للووشو كونغ فو وحصد الذهب اللاعبة جوري رمضان صاحبة المركز الأول والميدالية الذهبية في أسلوب التايجى وعمر محمد فتحي صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية والذي تغلب على بطل الصين في منافسات وزن 56 كجم.

فيما حصد الميداليتين الفضيتين أحمد محمد مراد في منافسات وزن 48 كجم ناشئين، يزن أحمد عبده صاحب المركز الثاني و الميدالية الفضية في منافسات وزن 52 كجم ناشئين فيما كانت الميداليات البرونزية من نصيب كل من ياسين ناصر أحمد في منافسات 56 كجم، سعيد كريم النوبي في منافسات وزن 52 كجم، فهمي محمد زكريا في منافسات 65 كجم، بيشوي ميلاد سيدهم في منافسات وزن 80 كجم، رحاب حسن عثمان في منافسات 52 كجم، عمار حسن في أسلوب سيف التايجي.

شارك منتخب مصر في منافسات بطولة العالم العاشرة للناشئين للووشو كونغ فو بـ 16 لاعب ولاعبة وضمت بعثة منتخب الساندا ناشئين أحمد محمد مراد، يزن أحمد محمد، ياسين ناصر محمد، فيما ضم منتخب الساندا شباب سعيد محمد نوبي، عمر محمد فتحي، مروان اسامه محمد، فهمي محمد زكريا، بيشوي ميلاد سيدهم، رحاب حسن عثمان، وضم منتخب الأساليب يوسف رامي، سندس محمد، عمار حسن، بلال حسن، جوري رمضان، نسرين أدهم، جمال محمد.

ترأس بعثة الساندا الرائد أحمد عبد الواحد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، بينما يترأس بعثة الأساليب النائب محمد لبيب، عضو مجلس إدارة الاتحاد. ويقود الجهاز الفني لمنتخب الساندا كل من الكابتن رامي كامل والكابتن أشرف خطاب، فيما يتولى تدريب منتخب الأساليب الكابتن محمد خلاف والكابتن حسن خليفة.

تولى شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي، منصب مدير بطولة العالم العاشرة للناشئين والناشئين للووشو كونغ فو في مشهد يُجسد عظمة الحضور المصري على الساحة الدولية و تعد هذة النسخة هى الأكبر و الأقوى من حيث المشاركين فى هذا البطولة.

ومن المقرر أن تعود البعثة المصرية قادمة من الصين غدا الأربعاء الساعة 8.15 صباحا بعد انتهاء مشاركة الفراعنة في بطولة العالم العاشرة للناشئين والناشئين للووشو كونغ فو بالصين.

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن مواجهة مصر وإسبانيا

حجز منتخبي طاجيكستان وتايلاند مقعديهما في كأس آسيا السعودية 2027 بعدما تصدرا مجموعتيهما في الدور النهائي من التصفيات يوم الثلاثاء.

طاجيكستان وتايلاند إلى كأس آسيا السعودية 2027

منتخب البرازيل

مكافأة مالية لمنتخب البرازيل قبل كأس العالم

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

