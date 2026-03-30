رياضة

مصر تحصد 10 ميداليات في بطولة العالم للووشو كونغ فو بالصين

عبدالله هشام

حصد المنتخب المصري للووشو كونغ فو  10 ميداليات متنوعة خلال مشاركته في بطولة العالم العاشرة للناشئين والناشئات التي أقيمت في مدينة تيانجين بالصين بمشاركة 666 لاعب ولاعبة من 78 دولة.

وفاز الفراعنة بميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين و6 ميداليات برونزية وحصد الذهب اللاعبة جوري رمضان صاحبة المركز الأول والميدالية الذهبية في أسلوب التايجى وعمر محمد فتحي صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية والذي تغلب على بطل الصين في منافسات وزن 56 كجم.

فيما حصد الميداليتين الفضيتين أحمد محمد مراد في منافسات وزن 48 كجم ناشئين، يزن أحمد عبده صاحب المركز الثاني و الميدالية الفضية في منافسات وزن 52 كجم ناشئين فيما كانت الميداليات البرونزية من نصيب كل من ياسين ناصر أحمد في منافسات 56 كجم، سعيد كريم النوبي في منافسات وزن 52 كجم، فهمي محمد زكريا في منافسات 65 كجم، بيشوي ميلاد سيدهم في منافسات وزن 80 كجم، رحاب حسن عثمان في منافسات 52 كجم، عمار حسن في أسلوب سيف التايجي.

شارك منتخب مصر في منافسات بطولة العالم العاشرة للناشئين للووشو كونغ فو بـ 16 لاعب ولاعبة وضمت بعثة منتخب الساندا ناشئين أحمد محمد مراد، يزن أحمد محمد، ياسين ناصر محمد، فيما ضم منتخب الساندا شباب سعيد محمد نوبي، عمر محمد فتحي، مروان اسامه محمد، فهمي محمد زكريا، بيشوي ميلاد سيدهم، رحاب حسن عثمان، وضم منتخب الأساليب يوسف رامي، سندس محمد، عمار حسن، بلال حسن، جوري رمضان، نسرين أدهم، جمال محمد.

ترأس بعثة الساندا الرائد أحمد عبد الواحد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، بينما يترأس بعثة الأساليب النائب محمد لبيب، عضو مجلس إدارة الاتحاد. ويقود الجهاز الفني لمنتخب الساندا كل من الكابتن رامي كامل والكابتن أشرف خطاب، فيما يتولى تدريب منتخب الأساليب الكابتن محمد خلاف والكابتن حسن خليفة.

تولى شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي، منصب مدير بطولة العالم العاشرة للناشئين والناشئين للووشو كونغ فو في مشهد يُجسد عظمة الحضور المصري على الساحة الدولية و تعد هذة النسخة هى الأكبر و الأقوى من حيث المشاركين فى هذا البطولة.

