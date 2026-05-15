مع صاحبة السعادة.. هشام ماجد ببدلة كاجوال وساعة بـ 950 ألف جنيه

يستضيف برنامج الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الفنان في حلقة جديدة من برنامج صاحبة السعادة، تعرض مساء الأحد المقبل، يتحدث خلالها عن أبرز محطات رحلته الفنية وكواليس أعماله التي حققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور.

وظهر هشام ماجد خلال الحلقة بإطلالة أنيقة وعصرية، إذ ارتدى بدلة واسعة باللون الكاكي من تصميم مصري ، نسقها مع قميص قطني باللون البني، وبلغ سعر الجاكيت أكثر من 11 ألف جنيه، فيما وصل سعر البنطلون إلى نحو 5900 جنيه.

ولفت الأنظار أيضا بساعة فاخرة من إصدار Sky-Dweller، والتي تقدر قيمتها بحوالي 934 ألف جنيه.

وخلال اللقاء، يكشف هشام ماجد عن أسرار بداياته الفنية، وتفاصيل دخوله عالم الكوميديا، إلى جانب الحديث عن أبرز أعماله السينمائية والدرامية التي صنعت له شعبية كبيرة.