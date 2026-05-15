لمواليد برج الثور.. الصيف يحمل تغييرات إيجابية وانتعاشاً عاطفياً

يشهد مواليد برج الثور خلال صيف 2026 فترة مليئة بالتغييرات الإيجابية والفرص الجديدة، خاصة على الصعيد المهني، حيث يتوقع خبراء الفلك أن يتمكن أصحاب هذا البرج من تحقيق خطوات مهمة كانت مؤجلة منذ فترة طويلة.

وعلى المستوى العملي، قد يحصل مواليد الثور على فرصة عمل جديدة أو ترقية تساعدهم على تحسين أوضاعهم المادية، إلى جانب شعور أكبر بالاستقرار والثقة بالنفس.

كما ينصح الفلكيون بضرورة استغلال الفرص وعدم التردد في اتخاذ قرارات مهمة خلال الأشهر المقبلة.

أما على الصعيد العاطفي، فيبدو أن الصيف يحمل أجواء أكثر هدوءاً ورومانسية لمواليد الثور، خاصة للأشخاص المرتبطين، إذ تزداد فرص التقارب والتفاهم مع الشريك. بينما قد يدخل غير المرتبطين في علاقات جديدة تحمل الكثير من المشاعر الإيجابية.

صحياً، يحتاج مواليد الثور إلى الاهتمام بالراحة وتنظيم ساعات النوم، مع الحرص على شرب المياه بكميات كافية بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وينصح خبراء الأبراج مواليد الثور بعدم الانشغال الزائد بالتفاصيل الصغيرة، والتركيز على أهدافهم الأساسية لتحقيق أفضل النتائج خلال هذه الفترة.