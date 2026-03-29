مصر ترفع رصيدها في بطولة العالم للووشو كونغ فو إلى 7 ميداليات حتى الآن

رفع المنتخب المصري للووشو كونغ فو عدد ميدالياته في بطولة العالم العاشرة للناشئين والناشئات إلى 7 ميداليات حتى الآن وذلك خلال المنافسات المستمرة حتى 31 مارس الجاري في مدينة تيانجين بالصين بمشاركة 666 لاعب ولاعبة من 78 دولة.

حصد الفراعنة خلال منافسات اليوم الأحد 5 ميداليات برونزية وجاءت من نصيب كل من ياسين ناصر أحمد في منافسات 56 كجم، سعيد كريم النوبي في منافسات وزن 52 كجم، فهمي محمد زكريا في منافسات 65 كجم، بيشوي ميلاد سيدهم في منافسات وزن 80 كجم، رحاب حسن عثمان في منافسات 52 كجم.

كما تأهل إلى المباريات النهائية ثلاثة لاعبين ليضمنوا التتويج بميداليات وهم: أحمد محمد مراد في وزن 48 كجم، يزن أحمد محمد في وزن 52 كجم، عمر محمد فتحي في وزن 56 كجم.

كانت جوري رمضان، حصدت المركز الأول والميدالية الذهبية في أسلوب التايجى وعمار حسن المركز الثالث والميدالية البرونزية في أسلوب سيف التايجي ليرتفع بذلك عدد ميداليات الفراعنة إلى ذهبية وبرونزية في الأساليب و 5 ميداليات برونزية في الساندا.

يشارك منتخب مصر في منافسات بطولة العالم العاشرة للناشئين للووشو كونغ فو بـ 16 لاعب ولاعبة وضمت بعثة منتخب الساندا ناشئين أحمد محمد مراد، يزن أحمد محمد، ياسين ناصر محمد، فيما ضم منتخب الساندا شباب سعيد محمد نوبي، عمر محمد فتحي، مروان اسامه محمد، فهمي محمد زكريا، بيشوي ميلاد سيدهم، رحاب حسن عثمان، وضم منتخب الأساليب يوسف رامي، سندس محمد، عمار حسن، بلال حسن، جوري رمضان، نسرين أدهم، جمال محمد.

يترأس بعثة الساندا الرائد أحمد عبد الواحد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، بينما يترأس بعثة الأساليب النائب محمد لبيب، عضو مجلس إدارة الاتحاد. ويقود الجهاز الفني لمنتخب الساندا كل من الكابتن رامي كامل والكابتن أشرف خطاب، فيما يتولى تدريب منتخب الأساليب الكابتن محمد خلاف والكابتن حسن خليفة.

يتولى شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي، منصب مدير بطولة العالم العاشرة للناشئين والناشئين للووشو كونغ فو في مشهد يُجسد عظمة الحضور المصري على الساحة الدولية و تعد هذة النسخة هى الأكبر و الأقوى من حيث المشاركين فى هذا البطولة.