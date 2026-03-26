جوري رمضان تحصد ذهبية بطولة العالم للووشو كونغ فو بالصين

نجحت جوري رمضان، لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو في حصد المركز الأول والميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة العالم العاشرة للناشئين والناشئات والمُقامة خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس 2026 في مدينة تيانجين بالصين.

وواصلت جوري رمضان تألقها خلال منافسات البطولة، حيث قدمت أداء مميزا نال إشادة الجميع لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة الووشو كونغ فو على مستوى العالم.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من عدد كبير من الدول، ما زاد من قوة المنافسة وصعوبة الوصول إلى منصة التتويج، إلا أن اللاعبة المصرية استطاعت التفوق بفضل مهاراتها الفنية العالية وتركيزها طوال النزالات.

ويشارك منتخب مصر في منافسات بطولة العالم العاشرة للناشئين للووشو كونغ فو بـ 16 لاعب ولاعبة وضمت بعثة منتخب الساندا ناشئين أحمد محمد مراد، يزن أحمد محمد، ياسين ناصر محمد، فيما ضم منتخب الساندا شباب سعيد محمد نوبي، عمر محمد فتحي، مروان اسامه محمد، فهمي محمد زكريا، بيشوي ميلاد سيدهم، رحاب حسن عثمان، وضم منتخب الأساليب يوسف رامي، سندس محمد، عمار حسن، بلال حسن، جوري رمضان، نسرين أدهم، جمال محمد.

يترأس بعثة الساندا الرائد أحمد عبد الواحد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، بينما يترأس بعثة الأساليب النائب محمد لبيب، عضو مجلس إدارة الاتحاد. ويقود الجهاز الفني لمنتخب الساندا كل من الكابتن رامي كامل والكابتن أشرف خطاب، فيما يتولى تدريب منتخب الأساليب الكابتن محمد خلاف والكابتن حسن خليفة.

ويتولى شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي، منصب مدير بطولة العالم العاشرة للناشئين والناشئين للووشو كونغ فو في مشهد يُجسد عظمة الحضور المصري على الساحة الدولية.