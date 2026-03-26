بينهم سيدات.. القبض على 10 أشخاص يستغلون الأطفال في التسول بالقاهرة
إجراءات عاجلة لترشيد إستهلاك الكهرباء في المدارس .. وصدى البلد ينشر التفاصيل
ركب عربة السيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة فتيات مع شاب داخل المترو
بعد قرار رسوم الهواتف .. أبرز المقترحات البرلمانية لإعفائها جمركيًا
التجارة العالمية : نظام الأنشطة الدولي يتعرض لأسوأ اضطرابات منذ 8 عقود
وزير الاستثمار يكرم الكفاءات : تطوير الكوادر مفتاح تعزيز بيئة الأعمال
شوبير أعلنه | الأهلي يفتح باب رحيل أي نجم عن الفريق بـ شرط وحيد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 60 ألف سلة غذائية وخيام وملابس للفلسطينيين
مدبولي: الحكومة تواصل المتابعة الدؤوبة لتداعيات الأحداث بالمنطقة واتخاذ الإجراءات لحماية استقرار الاقتصاد
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب محافظة أوموري اليابانية
عاطل بشهادة.. تحركات جديدة في البرلمان لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه
القيادة المركزية الأمريكية تعلن ضرب أكثر من 10 آلاف هدف إيراني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جوري رمضان تحصد ذهبية بطولة العالم للووشو كونغ فو بالصين

عبدالله هشام

نجحت جوري رمضان، لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو في حصد المركز الأول والميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة العالم العاشرة للناشئين والناشئات والمُقامة خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس 2026 في مدينة تيانجين بالصين.

وواصلت جوري رمضان تألقها خلال منافسات البطولة، حيث قدمت أداء مميزا نال إشادة الجميع لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة الووشو كونغ فو على مستوى العالم.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من عدد كبير من الدول، ما زاد من قوة المنافسة وصعوبة الوصول إلى منصة التتويج، إلا أن اللاعبة المصرية استطاعت التفوق بفضل مهاراتها الفنية العالية وتركيزها طوال النزالات.

ويشارك منتخب مصر في منافسات بطولة العالم العاشرة للناشئين للووشو كونغ فو بـ 16 لاعب ولاعبة وضمت بعثة منتخب الساندا ناشئين أحمد محمد مراد، يزن أحمد محمد، ياسين ناصر محمد، فيما ضم منتخب الساندا  شباب سعيد محمد نوبي، عمر محمد فتحي، مروان اسامه محمد، فهمي محمد زكريا، بيشوي ميلاد سيدهم، رحاب حسن عثمان، وضم منتخب الأساليب يوسف رامي، سندس محمد، عمار حسن، بلال حسن، جوري رمضان، نسرين أدهم، جمال محمد.

يترأس بعثة الساندا الرائد أحمد عبد الواحد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، بينما يترأس بعثة الأساليب النائب محمد لبيب، عضو مجلس إدارة الاتحاد. ويقود الجهاز الفني لمنتخب الساندا كل من الكابتن رامي كامل والكابتن أشرف خطاب، فيما يتولى تدريب منتخب الأساليب الكابتن محمد خلاف والكابتن حسن خليفة.

ويتولى شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي، منصب مدير بطولة العالم العاشرة للناشئين والناشئين للووشو كونغ فو في مشهد يُجسد عظمة الحضور المصري على الساحة الدولية.

منتخب مصر منتخب مصر للكونغ فو اتحاد الكونغ فو الكونغ فو ووشو كونغ فو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من موقع الهجوم

إصابات وأضرار جسيمة في كفر قاسم وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ انشطاري

أسعار الدواجن

انخفضت 30 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

محمد صلاح

أضخم عقد.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن وجهة محمد صلاح بعد ليفربول

أرشيفية

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وبرق ورياح قوية تضرب عدة مناطق اليوم

أرشيفية

اتحاد منتجي الدواجن يزف بشري: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس

الزمالك

رئيس قناة الأهلي السابق يسخر من أزمة إيقاف قيد الزمالك: بتعرفوا تعدوا لغاية كام

الشاب الفقيد

صرخة من سوهاج.. وفاة شاب بالكويت وأسرته تنتظر عودة الجثمان

ترشيحاتنا

البنك

البنك التجاري الدولي يتصدر أكبر 50 مؤسسة في مصر من حيث القيمة السوقية لعام 2023

دعم الرئيس السيسي للمرأة ذات الإعاقة

إيمان كريم تشيد بالتوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة: دعم 4001 طالب في سداد المصروفات بالتعاون مع التضامن

بالصور

لليوم الثاني على التوالي.. استمرار أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالشرقية

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

إنقاذ حياة طالبة تعاني من كسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ سقطت من الطابق الثالث

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لدايت صحى..طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .

مع موجة البرد ..مشروب لتقوية المناعة وتهدئة الحساسية

مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد