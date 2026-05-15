أفضل روتين صيفي لتفتيح البشرة والحفاظ على نضارتها

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تبحث الكثير من الفتيات عن أفضل الطرق الطبيعية والآمنة لتفتيح البشرة والحفاظ على نضارتها دون التسبب في زيادة الدهون أو تهيج الجلد. ويؤكد خبراء العناية بالبشرة أن اختيار الماسك المناسب في الأجواء الحارة يلعب دورا مهما في حماية البشرة ومنحها إشراقة صحية.

وينصح باستخدام الماسكات الخفيفة التي تحتوي على مكونات مهدئة ومنعشة مثل الخيار، الألوفيرا، وفيتامين C، لما لها من قدرة على تهدئة البشرة وتقليل آثار التعرض للشمس، إلى جانب منح البشرة مظهرا أكثر إشراقا.

كما تعد ماسكات الطين والفحم من أفضل الخيارات للبشرة الدهنية والمختلطة خلال الصيف، إذ تساعد على تنظيف المسام وتقليل اللمعان والدهون الزائدة، بينما تفضل صاحبات البشرة الجافة الماسكات المرطبة التي تحتوي على العسل أو الزبادي.

ويحذر متخصصون من استخدام الليمون مباشرة على البشرة في الطقس الحار، لأنه قد يؤدي إلى التهابات أو تصبغات نتيجة التعرض لأشعة الشمس، مؤكدين أهمية استخدام واقي الشمس بعد أي ماسك تفتيح للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها.