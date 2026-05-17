معتمد جمال: أغلقنا صفحة الكونفدرالية .. وسنقاتل على الدوري

أكد معتمد جمال، المدير الفني لـالزمالك، أن فريقه لم يكن يرغب في الوصول إلى ركلات الترجيح خلال مواجهة اتحاد العاصمة، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، مشيرًا إلى أن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب رغم التقدم المبكر.

وأوضح المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن الزمالك لم يكن في أفضل حالاته، خاصة في الشوط الثاني، مؤكدًا أن الفريق الجزائري كان الطرف الأفضل خلال فترات عديدة من المباراة، مستفيدًا من تراجع لاعبي الزمالك للحفاظ على هدف التقدم.

وأضاف أن الخسارة كانت قاسية على الجميع، لكنه شدد على ضرورة غلق صفحة النهائي سريعًا والتركيز على المواجهة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري وعدم خسارة بطولة جديدة.

وتحدث معتمد جمال عن ركلات الترجيح، موضحًا أن محمد شحاتة تولى تنفيذ الركلة الثامنة قبل بعض اللاعبين بسبب الترتيب المحدد مسبقًا، مؤكدًا أن ركلات الترجيح تعتمد على التوفيق، ولا يمكن تحميل أي لاعب مسؤولية الإهدار.

كما أشار إلى أن الفريق عانى من عدة غيابات وإصابات مؤثرة، موضحًا أن محمد إسماعيل كان يعاني من إصابة قبل المباراة، إلى جانب عدم قدرة محمود حمدي الونش على المشاركة، وهو ما أثر على الخيارات الفنية خلال اللقاء.

وكان اتحاد العاصمة قد توج باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، عقب انتهاء الوقت الأصلي بفوز الزمالك بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب ولكن لصالح الفريق الجزائري.