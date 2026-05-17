أخبار الوادي الجديد: انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل بـ 335 لجنة والمحافظة تعلن عن 155 فرصة عمل للشباب فى القطاع الخاص

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد: انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل ب ٣٣٥ لجنة

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لصفوف النقل اليوم السبت، والتي يؤديها نحو ٣٥ ألف طالب وطالبة، موزعين على ٣٣٥ لجنةً بمختلف الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، مع التأكيد على توفير الأجواء المناسبة والالتزام بكافة الضوابط المنظمة لسير الامتحانات بيسرٍ وهدوء، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع طلاب المحافظة

كما شددت مجدي على متابعة غرف العمليات بالمديرية والإدارات، لسير أعمال الامتحانات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب داخل اللجان، مع التأكيد على توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي من شأنها تيسير أداء الطلاب للامتحانات وخاصة التهوية الجيدة و المياه المبردة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

من جانبه أوضح الدكتور ابراهيم قناوى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تُجرى للصفوف من الثالث حتى السادس للمرحلة الإبتدائية و الصفين الأول والثاني للمرحلتين الإعدادية و الثانوية العام ،وصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين والتعليم المجتمعي.

محافظة الوادي الجديد تعلن عن 155 فرصة عمل للشباب فى القطاع الخاص

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن توفير (155) فرصة عمل متنوعة على مستوى المحافظة بالتعاون مع الشركات الاستثمارية، في ضوء حرص المحافظة على توفير فرص عمل للشباب وتنفيذا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.



- تفاصيل الوظائف المطلوبة

وتضمنت فرص العمل بإحدى إحدى الشركات الاستثمارية (فرع) الخارجة - الداخلة - باريس (110) مسئول تمويل ذكور وإناث مؤهل عالي - متوسط - فوق المتوسط وشركة أخرى بالداخلة أعلنت عن توظيف (15) مسئول تمويل و(5) مسئول منتج جمعية و(5) مسئول منتج استثمار ذكور وإناث، . (15) مسئول تمويل منتجات استهلاكية كما أعلنت إحدى الشركات الاستثمارية بالخارجة عن توظيف (5) عامل ذكور فقط ولا يُشترط مؤهل، وتضمنت مميزات الوظائف المعلنة عقد عمل وتأمين صحي أرباح ثانوية للمميزين متوسط - عالي - ومكافأت ترقيات للكادر الوظيفي.

وكيل "صحة الوادي الجديد" يتفقد مستشفي الفرافرة المركزي ويشدد على رفع كفاءة الخدمات الطبية

يواصل الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الصحية، حيث أجرى زيارة تفقدية إلى مستشفى الفرافرة المركزي، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على جاهزية الأقسام المختلفة.

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة أعمال تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد بالمستشفى، تمهيدًا لدخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى دعم المنظومة الصحية بالمحافظة وتوفير خدمات تشخيصية متقدمة تسهم في سرعة اكتشاف الحالات المرضية ودقة التشخيص، بما يخفف من معاناة المرضى في الانتقال إلى مستشفيات خارج المركز.

كما شملت الزيارة المرور على قسم الكلى، حيث اطمأن على انتظام تقديم جلسات الغسيل الكلوي للمرضى دون أي معوقات، مع متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، والتأكد من تلبية احتياجات المرضى بشكل مستمر يضمن استقرار حالتهم الصحية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة كذلك قسم العناية المتوسطة بالمستشفى، لمتابعة انتظام العمل داخل القسم والتأكد من جاهزية الأجهزة الطبية وتوافر الأطقم الطبية والتمريضية، إضافة إلى الاطمئنان على مستوى الرعاية المقدمة للمرضى داخل القسم.

وأكد الدكتور شريف صبحي خلال جولته على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة داخل المستشفيات، ورفع كفاءة الأداء الطبي والتمريضي، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والانضباط داخل جميع الأقسام.

كما وجه بضرورة سرعة الانتهاء من تجهيز وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد، لما له من دور مهم في تحسين مستوى الخدمات التشخيصية، وتقليل الضغط على المستشفيات الأخرى، وتوفير الوقت والجهد على المرضى.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال المتابعة المستمرة والتطوير الدائم للمنشآت الصحية بالمراكز المختلفة.