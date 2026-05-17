بسبب الغياب .. إحالة عدد من الأطباء والفنيين وطاقم التمريض للتحقيق بمستشفي قويسنا

شنّت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية مرور مفاجئ على مستشفى قويسنا لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد الأطقم الطبية, بحضور الدكتور مصطفى صعوان نائب رئيس المدينة .

وخلال المرور، تبين غياب عدد كبير من العاملين بالمستشفى ما بين أطباء وفنيين وطاقم تمريض، الأمر الذي يؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المتغيبين للتحقيق، مع التشديد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والانضباط الإداري، حرصاً على تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وأكدت رئيسة المدينة استمرار المتابعات المفاجئة على كافة القطاعات الخدمية، لضمان حسن سير العمل وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات الحكومية.