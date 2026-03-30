رياضة

وزير الرياضة يهنئ بعثة مصر للووشو كونغ فو بعد تحقيق 10 ميداليات في بطولة العالم بالصين

عبدالله هشام

هنأ وزير الشباب والرياضة بعثة مصر للووشو كونغ فو المشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب، المقامة حاليًا بمدينة نناجين بالصين، بعد تحقيق إنجاز تاريخي في ظل منافسة قوية  بين مختلف الدول المشاركة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، مشيدًا بالأداء المتميز للاعبين والجهاز الفني، ومؤكدًا استمرار دعم الأبطال لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع علم مصر في المحافل الدولية.

ونجح أبطال مصر في حصد 10 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين، وميداليتين فضيتين، و6 ميداليات برونزية، في أداء مشرف يعكس تطور مستوى اللعبة والجهود المبذولة في إعداد اللاعبين.

وجاءت النتائج كالتالي: في منافسات الناشئين، حقق أحمد محمد محمد مراد فضية وزن 48 كجم، ويزن أحمد محمد عبده فضية وزن 52 كجم، وياسين ناصر محمد برونزية وزن 56 كجم. وفي منافسات الشباب، حصد سعيد كريم النوبي برونزية وزن 52 كجم، وتوج عمر محمد فتحي بالميدالية الذهبية في وزن 56 كجم، فيما أحرز فهمي محمد زكريا برونزية وزن 65 كجم، وبيشوي ميلاد سيدهم برونزية وزن 80 كجم. وعلى صعيد منافسات البنات، فازت رحاب حسن عثمان ببرونزية وزن 52 كجم. أما في منافسات الأساليب، فقد توجت جوري رمضان محمد بالميدالية الذهبية في منافسات التايجي، فيما أحرز عمار حسن خليفة برونزية سيف التايجي.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرنب البنفسجى؟
