وزير الرياضة يهنئ سعيد صلاح باختياره نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للمصارعة

هنأ وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل ،العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، بمناسبة تحقيقه إنجازًا جديدًا بعد اختياره نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للمصارعة.

وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية التي أُقيمت بمدينة الدار البيضاء، وسط حضور واسع من ممثلي الاتحادات العربية، في مشهد يعكس قوة الحضور المصري على الساحة الرياضية الإقليمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الاختيار يمثل تتويجًا للجهود المبذولة لتطوير رياضة المصارعة في مصر، ويعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها الكوادر المصرية داخل المنظومة الرياضية العربية، متمنيًا له دوام التوفيق في مهمته الجديدة ومواصلة تحقيق النجاحات.

وشهدت الجمعية العمومية كذلك انتخاب فؤاد مسكوت رئيسًا للاتحاد العربي للمصارعة للدورة ذاتها، في إطار دعم العمل العربي المشترك وتعزيز تطوير اللعبة على مستوى المنطقة.

وجاء اختيار سعيد صلاح نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للمصارعة ضمن انتخابات الدورة الجديدة 2026–2029، والتي شهدت توافقًا كبيرًا بين الاتحادات العربية، ليحظى بثقة واسعة تعكس ما يمتلكه من خبرات طويلة ومسيرة متميزة في إدارة اللعبة.