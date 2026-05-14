الأردن يرحب باتفاق الإفراج عن 1600 محتجز يمني بعد مفاوضات عمان برعاية الأمم المتحدة

رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم /الخميس/ بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة للإفراج عن أكثر من ١٦٠٠ مُحتجَز مرتبطين بالنزاع في اليمن، وذلك في ختام جولة المفاوضات التي عُقدت في عمّان خلال الأسابيع الماضية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ استضافة المملكة لهذه المفاوضات تأتي في إطار دعمها لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبّي تطلّعات الشعب اليمني الشقيق.

وأشاد المجالي بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبالدور المهم للجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق الإنساني الهام والإفراج عن أكبر عدد من المُحتجَزين منذ بداية الأزمة اليمنية.