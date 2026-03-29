وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد السيد بحصد برونزية كأس العالم لسيف المبارزة

هنأ وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني ،و اللاعب محمد السيد بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح سيف المبارزة، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في كازاخستان.

وأشاد الوزير بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعب خلال البطولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تطور مستوى لاعبي مصر في رياضة السلاح، وقدرتهم على المنافسة بقوة في المحافل الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا التتويج يأتي في إطار النجاحات المتواصلة التي تحققها الرياضة المصرية، بفضل الدعم المستمر للأبطال الرياضيين، متمنيًا للاعب دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.