قافلة "الوفد" الطبية تعالج عشرات الحالات في التخصصات النادرة

أشاد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، بالقافلة الطبية والخدمية الشاملة، التي نظمها حزب الوفد لخدمة أبناء المحافظة، مؤكدًا أن القافلة تعكس روح التعاون الوطني والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقديم خدمات طبية وإنسانية متميزة في عدد من التخصصات.

وأعرب المحافظ عن تقديره للجهود المبذولة من جميع المشاركين والمنظمين، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذه المبادرات التي تدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

ضم قافلة طبية وغذائية لمدة ثلاثة أيام

جاء ذلك خلال تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ظهر اليوم، قافلة حزب الوفد، التي تضم قافلة طبية وغذائية، لمدة ثلاثة أيام، وتستمر حتى الجمعة 15 مايو الجاري.

وقال الدكتور صلاح سلام مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون المناطق الحدودية ورئيس القافلة، إن القافلة القافلة لا تقتصر على الجانب الطبي فقط، بل تشمل أيضًا توزيع مواد غذائية تم تسليمها للجمعيات الأهلية المعنية بالمستحقين، وكذلك تم توزيع شتلات زيتون على صغار المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، إضافة إلى كميات من الأدوية تم تسليمها إلى مستشفى العريش العام، لصرفها على المرضى عبر صيدلية المستشفى طوال أيام القافلة.

وأشار إلى أن اليوم الأول شهد توقيع عشرات الكشوفات على المرضى، في عدد من التخصصات المهمة والنادرة، وسيتم إجراء الجراحات غدًا، مع استكمال الكشوفات والتحاليل وصرف الأدوية، وتجهيز الحالات لإجراء الجراحات المقررة غدًا الخميس، مع استمرار توقيع الكشف وإجراء الفحوصات والعمليات حتى اليوم الأخير من القافلة.

وأوضح الدكتور صلاح سلام أن الهدف من تنظيم القافلة الطبية هو رفع المعاناة عن كاهل المواطن السيناوي، من السفر إلى القاهرة أو المحافظات الأخرى، مؤكدًا أن هذه القافلة الأولى ستتبعها قوافل أخرى في المستقبل.

وأكد الدكتور عمرو عادل عبدالعال وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء أنه تم تقديم كافة أشكال التعاون والدعم للقافلة الطبية الموجودة في مستشفى العريش العام، مشيرًا إلى وجود تنسيق منذ عدة أيام قبل وصول القافلة، وأنه يتم تقديم مساهمة بالتمريض والعيادات الخارجية والصيدلية والجراحة والعمليات طوال مدة القافلة.

ومن جانبه أشاد الدكتور حسام عبدالحفيظ مدير مستشفى العريش العام بوجود تلك النخبة المتميزة من الأطباء في عدد من التخصصات المهمة والنادرة، لتقديم خدمة طبية للمواطن السيناوي، وتوفير الجهد والمال جراء التنقل إلى خارج المحافظة، مشيرًا إلى الإقبال الكبير على القافلة من أبناء شمال سيناء.

جدير بالذكر أن قافلة حزب الوفد، المتواجدة في شمال سيناء، وتضم قافلة طبية وغذائية، لمدة ثلاثة أيام، تستمر حتى الجمعة 15 مايو الجاري، ويتم يأتي تنظيمها برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، في إطار دعم أهالي المناطق الحدودية وتوفير الخدمات الصحية والغذائية للأسر الأكثر احتياجًا، تحت إشراف الأستاذ الدكتور صلاح سلام، مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون المناطق الحدودية ورئيس القافلة.

تضم القافلة الطبية نخبة من كبار الاستشاريين وأساتذة الطب والخبراء في مختلف التخصصات الطبية، لتقديم خدمات متقدمة، تشمل توقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية والفحوصات المتخصصة بواسطة كبار أساتذة الجامعات ورؤساء الأقسام الطبية.

وجاء اختيار شمال سيناء كبداية لتنظيم القوافل، انطلاقًا من دعم الدولة المصرية ومساندة أهالي سيناء، تقديرًا لما تحملوه خلال سنوات مواجهة الإرهاب. ويسعى الحزب من خلال القافلة إلى المساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.