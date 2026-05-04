محافظ شمال سيناء يودع حجاج القرعة

ودع محافظ شمال سيناء دكتور خالد مجاور اليوم الاثنين ، حجاج قرعة وزارة الداخلية من أبناء المحافظة قبل سفرهم إلى مطار القاهرة الدولي لأداء فريضة الحج لهذا العام .

وقال المحافظ - في تصريح له - إن إجمالي عدد حجاج القرعة لهذا العام بلغ 55 حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة .. مشيرا إلى توفير سيارة أتوبيس من الديوان العام لنقلهم بالمجان من العريش إلى مطار القاهرة الدولي على أن يتم إعادتهم فور وصولهم بعد أداء مناسك الحج، في إطار حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار مجاور إلى أنه أعطي توجيهاته لمشرفي الحج من أجل تلبية احتياجات الحجاج طوال الرحلة وحتى العودة..مطالبًا إياهم بالدعاء لرفعة مصرنا الحبيبة وسيناء الغالية ..متمنيًا لهم حجًا مبرورا وذنبا مغفورا، وعودتهم سالمين غانمين إلى ديارهم بعد أداء فريضة الحج لهذا العام.