أطول سلاسل اللاهزيمة في تاريخ كرة القدم الأوروبية.. أندية صنعت المجد بالصمود

في عالم كرة القدم لا تقاس عظمة الأندية بعدد الألقاب فقط بل تمتد لتشمل قدرتها على الصمود وعدم التعرض للهزيمة لفترات طويلة وهو معيار يعكس شخصية الفرق الكبيرة وعمق قوتها الفنية والذهنية عبر التاريخ.

وعلى مدار أكثر من قرن نجحت أندية أوروبية في تسجيل أسماءها بحروف من ذهب عبر سلاسل تاريخية من اللاهزيمة تحولت إلى أرقام قياسية تروى للأجيال وتقارن رغم اختلاف العصور وتطور أساليب اللعب.

سلتيك.. الرقم القياسي الذي لا يكسر

يتربع نادي سلتيك الاسكتلندي على قمة التاريخ الأوروبي بعدما حقق سلسلة مذهلة بلغت 62 مباراة متتالية دون هزيمة بين عامي 1915 و1917.

وخلال تلك الفترة فرض الفريق سيطرته الكاملة على المنافسات المحلية في زمن كانت فيه كرة القدم ما تزال في مراحلها الأولى من التنظيم ليبقى هذا الرقم صامدا حتى اليوم كأطول سلسلة لاهزيمة في القارة العجوز.

ليفركوزن.. معجزة العصر الحديث

في مشهد حديث أعاد تعريف مفهوم الفريق الذي لا يهزم نجح باير ليفركوزن الألماني بقيادة تشابي ألونسو في تحقيق سلسلة تاريخية بلغت 51 مباراة دون خسارة خلال موسم 2023-2024 في مختلف البطولات قبل أن تنتهي في نهائي أوروبي أمام أتالانتا.

هذا الإنجاز وضع الفريق في دائرة الضوء عالميا وأكد أن كرة القدم الحديثة ما زالت قادرة على صناعة لحظات استثنائية تخلد في التاريخ.

يوفنتوس وبنفيكا.. قوة استثنائية عبر الزمن

واصل يوفنتوس الإيطالي كتابة التاريخ في موسم 2011-2012، عندما حقق 43 مباراة متتالية دون خسارة في الدوري الإيطالي تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، في واحدة من أهم مراحل عودة النادي إلى القمة.

وفي البرتغال، بصم بنفيكا على إنجاز تاريخي بين عامي 1963 و1965، حين وصلت سلسلة اللاهزيمة إلى 48 مباراة بقيادة الأسطورة أوزيبيو، في فترة هيمنة محلية وأوروبية مميزة.

ميلان وأياكس.. هيمنة التسعينيات

في العصر الحديث قدم ميلان الإيطالي نموذجا استثنائيا في الصلابة حين وصل إلى 42 مباراة دون خسارة خلال موسم 1991-1992 بقيادة أسماء أسطورية مثل باولو مالديني وفرانكو باريزي، إلى جانب الجيل الهولندي الذهبي.

أما أياكس أمستردام الهولندي، فنجح بدوره في تسجيل سلسلة قوية بلغت 42 مباراة دون هزيمة بين 1995 و1996 في حقبة شهدت بروز جيل شاب صنع لاحقًا مجد النادي أوروبيًا.

أرقام خالدة لا تنسى

ولا تتوقف قائمة الأندية عند هذه الأسماء فقط، إذ تضم فرقا أخرى مثل يونيون سانت جيلواز ورينجرز ودينامو زغرب التي قدمت بدورها سلاسل طويلة من اللاهزيمة لترسخ فكرة أن الصمود في كرة القدم قد يكون أحيانا أعظم من التتويج ذاته.