محافظ شمال سيناء يستقبل وزير التجارة والتعاون الهولندي بمطار العريش الدولي

استقبل الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، بمطار العريش الدولي، سيورد ويمر دسما، وزير التجارة والتعاون الهولندي، وبيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى مصر، يرافقهما وفد من السياسيين والدبلوماسيين.

وخلال الاستقبال ، تناول المحافظ جهود الدولة المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح البري، ودور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تسهيل دخول المساعدات وتقديم الدعم اللوجستي للأشقاء الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يتفقد وزير التجارة الهولندي، معبر رفح البري، والمخازن اللوجستية، ومستشفى العريش العام، للاطلاع على الجهود الإنسانية والخدمية المقدمة بالمحافظة.