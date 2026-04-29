الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لبناء الإنسان المصري.. وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان حمام السباحة الأوليمبي

وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

تفقد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عددًا من المنشآت والمشروعات الرياضية والتنموية داخل استاد العريش.

في إطار جولتهما الميدانية بمحافظة شمال سيناء، ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من خلال المبادرة الرئاسية “بناء الإنسان”.

وشملت الجولة تفقد حمام السباحة الأوليمبي ونصف الأوليمبي، في إطار متابعة أعمال تطوير البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإعداد النشء والشباب وفق رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري بدنيًا وذهنيًا ومجتمعيًا.

كما تابع الوزير والمحافظ فعاليات عدد من المشروعات القومية والبرامج التنموية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة داخل الاستاد، من بينها المشروع القومي “ها أنا أحقق ذاتي” لرعاية الأطفال الأيتام، ومراكز تدريب أطفال التوحد والإعاقات الذهنية، إلى جانب مراكز تدريب اللياقة البدنية للفتاة والمرأة، والتي تستهدف دعم مختلف الفئات المجتمعية من خلال برامج رياضية وتأهيلية متكاملة تسهم في الدمج المجتمعي وتمكين الفئات المستفيدة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية مستمرة في الاستثمار في الإنسان عبر تطوير المنشآت الرياضية وتنفيذ مشروعات نوعية تستهدف بناء الشخصية المصرية وتعزيز قيم المشاركة والدمج المجتمعي، مشيرًا إلى أن ما تشهده محافظة شمال سيناء يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة على أرض الواقع في مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير أن الجولة داخل استاد العريش تعكس بوضوح رؤية الدولة في أن الرياضة لم تعد نشاطًا ترفيهيًا فقط، بل أصبحت أداة رئيسية لبناء الإنسان، من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية، ورعاية النشء، ودعم ذوي الهمم، وتمكين المرأة، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة في إعداد إنسان قادر ومؤهل للمشاركة الفاعلة في التنمية.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن ما تشهده المحافظة من تطوير في القطاعين الشبابي والرياضي يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لأبناء شمال سيناء، وسعيها المستمر لتحقيق تنمية متكاملة تشمل جميع المجالات.

وأضاف المحافظ أن استاد العريش يمثل نموذجًا واضحًا لما يتم تنفيذه من مشروعات وبرامج تستهدف بناء الإنسان، من خلال تطوير المنشآت الرياضية وتقديم خدمات نوعية تسهم في الارتقاء بالمستوى الرياضي والاجتماعي والثقافي لأبناء المحافظة، بما يواكب خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية.

