الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قبل كأس العالم .. نجم منتخب إيران مهدد بمصادرة ممتلكاته

منتخب إيران
منتخب إيران
مجدي سلامة

أفادت وكالتا أنباء شبه رسميتين، يوم الجمعة، أن القضاء الإيراني هدد بمصادرة ممتلكات نجم كرة القدم الإيراني سردار آزمون.

ووفقًا لوكالة أنباء فارس، فإن آزمون مدرج على قائمة تضم 16 شخصًا يُعتبرون من منتقدي الحكومة، وتعتزم السلطات القضائية في محافظة غلستان الشمالية مصادرة ممتلكاتهم.

شارك آزمون، البالغ من العمر 31 عامًا، مع المنتخب الإيراني في نسختي كأس العالم الأخيرتين، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المنتخب برصيد 57 هدفًا في 91 مباراة.

لم يتم اختيار آزمون هذا الشهر للمشاركة في المباريات الودية استعدادًا لكأس العالم، ويبدو من غير المرجح حاليًا انضمامه إلى المنتخب في البطولة التي من المقرر أن يلعب فيها المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة.

وتشير التقارير إلى أنه تم استبعاده من التشكيلة بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أثار غضب السلطات الإيرانية خلال الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وكان آزمون قد أبدى سابقًا دعمه للاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية.

جاء الإعلان يوم الجمعة عقب تهديدات من رئيس القضاء الإيراني المتشدد بأن السلطات تعتزم مصادرة ممتلكات المشاهير الذين يُعتبرون منتقدين للحكومة.

ونشر أزمون صورةً على حسابه في إنستجرام هذا الشهر تجمعه بقادة سياسيين من الإمارات العربية المتحدة، ثم حذفها لاحقًا.

ولا يزال الحساب، الذي يتابعه ستة ملايين شخص، يحتفظ بمنشور مُثبّت من يناير 2025 يظهر فيه أزمون وهو يلتقي حاكم دبي، وكتب عليه: "تشرفت بلقاء أحد أنجح العقول في العالم، الشيخ محمد بن راشد".

يلعب أزمون في دبي مع نادي شباب الأهلي، ومن أنديته السابقة في أوروبا روما، وباير ليفركوزن، وزينت سانت بطرسبرج.

وبدون أزمون، خسر المنتخب الإيراني أمام نيجيريا بنتيجة 2-1 يوم الجمعة في مباراة أُقيمت بدون جمهور في مدينة أنطاليا الساحلية التركية. ونُقلت المباراة من عمّان، الأردن، لأسباب أمنية.

وتأهل المنتخب الإيراني لكأس العالم للرجال للمرة الرابعة على التوالي، والتي تستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك، مبارياتها المقررة في دور المجموعات ستكون ضد نيوزيلندا وبلجيكا في إنجلوود، كاليفورنيا، ثم ضد مصر في سياتل.

القضاء الإيراني سردار آزمون إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

لمدة شهر.. قرار حكومي بغلق المطاعم والكافيهات والأندية في الـ9 مساءً من الغد

قطع المياه

قطع المياه 24 ساعة عن مناطق بالقاهرة لتنفيذ خط رئيسي جديد وتحسين الخدمة

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 مارس 2026

مدبولي

رسميا.. تعرف على موعد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم غدا| مستند

صورة متداولة

الجرب يحاصر الإسرائيليين داخل الملاجئ .. الحفاضات لأكثر من مرة وروائح كريهة تسيطر عليهم

موعد شم النسيم 2026 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

موعد شم النسيم 2026 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

سقوط أمطار

أمطار 48 ساعة | تحذير جديد من الأرصاد

محمد صلاح وأمام عاشور

القادسية السعودي يحسم الجدل حول التعاقد مع محمد صلاح وإمام عاشور

ترشيحاتنا

المتهم

مشاجرة عنيفة داخل محل هواتف محمولة في بورسعيد

المتهمين

لهو الأطفال ينتهى بمشاجرة بالأسلحة النارية بالشرقية

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة بضائع من بائع بالشرقية

بالصور

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة في المنزل بعجينة هشة

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة
طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة
طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة

6 أكلات سريعة ومشبعة مناسبة لتقلبات الطقس .. تغذى وتدفى

أكلات سريعة ومشبعة مناسبة لتقلبات الطقس
أكلات سريعة ومشبعة مناسبة لتقلبات الطقس
أكلات سريعة ومشبعة مناسبة لتقلبات الطقس

أسباب الشعور بالبرد باستمرار دون سبب واضح وطرق العلاج

الشعور المستمر بالبرد
الشعور المستمر بالبرد
الشعور المستمر بالبرد

ماذا يحدث للجسم عند شرب النعناع قبل النوم ؟ لن تتوقعها

فوائد شرب النعناع قبل النوم
فوائد شرب النعناع قبل النوم
فوائد شرب النعناع قبل النوم

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي : ربنا سخرلي ناس وقفت جنبي وخرجتني من أحزاني

نضال الشافعي في ضيافة صدى البلد

نضال الشافعي لـ صدى البلد: أتمنى تجسيد شخصية إخناتون أو خالد بن الوليد .. والسقا سبقني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد