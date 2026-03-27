قبل كأس العالم .. نجم منتخب إيران مهدد بمصادرة ممتلكاته

أفادت وكالتا أنباء شبه رسميتين، يوم الجمعة، أن القضاء الإيراني هدد بمصادرة ممتلكات نجم كرة القدم الإيراني سردار آزمون.

ووفقًا لوكالة أنباء فارس، فإن آزمون مدرج على قائمة تضم 16 شخصًا يُعتبرون من منتقدي الحكومة، وتعتزم السلطات القضائية في محافظة غلستان الشمالية مصادرة ممتلكاتهم.

شارك آزمون، البالغ من العمر 31 عامًا، مع المنتخب الإيراني في نسختي كأس العالم الأخيرتين، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المنتخب برصيد 57 هدفًا في 91 مباراة.

لم يتم اختيار آزمون هذا الشهر للمشاركة في المباريات الودية استعدادًا لكأس العالم، ويبدو من غير المرجح حاليًا انضمامه إلى المنتخب في البطولة التي من المقرر أن يلعب فيها المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة.

وتشير التقارير إلى أنه تم استبعاده من التشكيلة بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أثار غضب السلطات الإيرانية خلال الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وكان آزمون قد أبدى سابقًا دعمه للاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية.

جاء الإعلان يوم الجمعة عقب تهديدات من رئيس القضاء الإيراني المتشدد بأن السلطات تعتزم مصادرة ممتلكات المشاهير الذين يُعتبرون منتقدين للحكومة.

ونشر أزمون صورةً على حسابه في إنستجرام هذا الشهر تجمعه بقادة سياسيين من الإمارات العربية المتحدة، ثم حذفها لاحقًا.

ولا يزال الحساب، الذي يتابعه ستة ملايين شخص، يحتفظ بمنشور مُثبّت من يناير 2025 يظهر فيه أزمون وهو يلتقي حاكم دبي، وكتب عليه: "تشرفت بلقاء أحد أنجح العقول في العالم، الشيخ محمد بن راشد".

يلعب أزمون في دبي مع نادي شباب الأهلي، ومن أنديته السابقة في أوروبا روما، وباير ليفركوزن، وزينت سانت بطرسبرج.

وبدون أزمون، خسر المنتخب الإيراني أمام نيجيريا بنتيجة 2-1 يوم الجمعة في مباراة أُقيمت بدون جمهور في مدينة أنطاليا الساحلية التركية. ونُقلت المباراة من عمّان، الأردن، لأسباب أمنية.

وتأهل المنتخب الإيراني لكأس العالم للرجال للمرة الرابعة على التوالي، والتي تستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك، مبارياتها المقررة في دور المجموعات ستكون ضد نيوزيلندا وبلجيكا في إنجلوود، كاليفورنيا، ثم ضد مصر في سياتل.