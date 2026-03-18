للاطمئنان عليه .. وزير الشباب والرياضة يتابع الحالة الصحية لمحمد حمدي بعد إصابته الخطيرة

أجرى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، اتصالًا هاتفيًا برئيس نادي بيراميدز، ممدوح عيد، للاطمئنان على الحالة الصحية للاعب الفريق محمد حمدي، وذلك بعد تعرضه لإصابة خطيرة تمثلت في الإغماء وابتلاع اللسان خلال مباراة الفريق أمام نادي بتروجت في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، التي أُقيمت مساء أمس الثلاثاء.

واطمأن وزير الشباب والرياضة، خلال تواصله مع رئيس نادي بيراميدز، على استقرار الحالة الصحية للاعب، حيث أكد رئيس النادي للوزير أنه تم اتخاذ البروتوكول الطبي كاملًا، ونقل اللاعب إلى المستشفى القريبة لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه.

وكلف جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي واللجنة الطبية بالوزارة بتسخير كافة الإمكانات، ومتابعة الحالة الصحية للاعب حتى التأكد من شفائه التام، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير السلامة الكاملة للاعبين في مختلف الألعاب، وبالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المعنية على مستوى الفرق والمنتخبات القومية.